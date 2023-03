Pasqua 2023 ad Assisi, le iniziative: processione del Venerdì Santo, messe ma anche eventi per bimbi

Anche la montagna di Assisi si affaccia alla Pasqua 2023 ad Assisi rendendosi protagonista dei suoi antichi riti, dall’indubitabile fascino. Sabato 1 aprile a Porziano torna la rievocazione della Passione di Cristo a Porziano. A promuovere l’evento, giunto alla seconda edizione – la prima è stata quella antecedente al Covid – i giovani delle Parrocchie della montagna assisana, con la collaborazione delle associazioni, Proloco, Confraternite, abitanti della zona, da Porziano, a Costa di Trex, a Sant’Anna, e del coro della montagna. Un centinaio i costumanti per questo affascinante viaggio nella fede nell’antico borgo di Porziano, in un’area che trasuda bellezza e tradizioni oltre a luoghi di fede. Una montagna che non dimentica e, di straordinario significato, appare la volontà concreta dei giovani e giovanissimi di lassù e del territorio tutto, sotto la spinta, in particolare, di Don Alessandro Picchiarelli, di Don Cesare Provenzi e di tutti i religiosi della diocesi. Immancabile un punto di ristoro che funzionerà dalle ore 19.

Per quanto riguarda gli eventi laici in programma a Pasqua 2023 ad Assisi, il 2 aprile alle 9 a Santa Maria degli Angeli va in scena la colazione di Pasqua in Piazza Garibaldi organizzata dai Priori del Piatto di Sant’Antonio. Le domus romane saranno accessibili in tre visite il 6, 7 e 10 aprile, mentre l’8 aprile è in programma una visita all’Assisi underground con Foro e Domus romane (per info su costi e prenotazioni si può chiamare lo 075 8138680). Al bosco di San Francesco il 2 il 9 aprile tornano le visite – a ora di pranzo e nel pomeriggio – le visite guidate con il direttore, mentre il 10 aprile è la volta della caccia al tesoro e un concerto dei Trobadores.



Attenzione anche ai bambini, con una doppia iniziativa anche al museo diocesano di San Rufino doppia iniziativa il 2 aprile alle 16.30 con “Come un libro di pietra”, evento gratuito dedicato alle famiglie con bambini, e le pillole pasquali, in scena il 3-4 aprile e poi dal 7 al 10 aprile: si tratta di visite tematiche gratuite che avranno come oggetto un’opera a sorpresa custodita all’interno del museo. Infine, il 9 aprile alle 15,30 è in programma la visita in Pinacoteca per bambini con caccia al tesoro (costo di 3 euro, per adulti e bambini dai 3 anni in su). Infine, il 4 aprile va in scena il concerto di Pasqua dei Cantori di Assisi, in programma alle 21 a San Rufino e a Santa Maria degli Angeli il 9 e 10 aprile torna la mostra-mercato “La Pasquetta degli Angeli”, a cura della locale Pro loco.