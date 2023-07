A Porano concerto di DNS-Renato Zero, vincitore di "Tali e quali" - Tuttoggi.info

Concerto a Villa Paolina per "Daniele si nasce", vincitore del programma condotto da Carlo Conti su Rai1. In scena 'l'alias' di Renato Zero

Nell’ambito del calendario delle manifestazioni estive intitolato “E…state Insieme 2023”, venerdì 28 luglio Porano ospita un altro importante appuntamento. Nel parco di Villa Paolina, organizzato dalla proloco e dal Comune, farà tappa il Tour dell’artista romano Daniele Quartapelle, in arte Dsn – “Daniele Si Nasce”. Dopo la vittoria alla trasmissione di RaiUno condotta da Carlo Conti “Tali e Quali” nel 2022, Daniele Si Nasce sta portando in tutta Italia il suo tour iniziato nel mese di marzo e che proseguirà fino a tutto il mese di settembre.

Dns esegeta di Renato Zero

Daniele Si Nasce è un vero e proprio “esegeta” di Renato Zero, di cui esegue il repertorio con maestria e un rispetto davvero rari nel vasto panorama degli imitatori, che spesso si limitano a farne una parodia e risultano solo una caricatura sbiadita dell’originale. Nel suo caso l’effetto di verosimiglianza è talmente forte che si ha l’impressione di trovarsi di fronte al vero Renato, sia per i movimenti sul palco che per la voce ed il look, dietro cui c’è un grande lavoro di anni di studio e di preparazione. La sua è vera e propria arte dell’interpretazione che è stata approvata anche da “Zenzero”, il fan club ufficiale di Renato Zero da cui ha ricevuto una targa di riconoscimento.

Intimismo

Sulla scena Daniele diventa Renato ed aggiunge anche degli elementi di umanità e di familiarità con il pubblico che ormai si sono perduti nei mega concerti superaffollati di Zero, facendoci ritornare indietro nel tempo agli anni in cui Renato cantava per pochi intimi in piccoli locali. Con Daniele è come se il tempo si fosse fermato e Renato fosse ancora un artista a dimensione umana da poter ancora frequentare ed ammirare a distanza ravvicinata.

Il concerto

L’emozione delle canzoni originali rimane pressoché intatta ma Daniele riesce a metterci anche qualcosa di personale, risultando alla fine un vero alter-ego di Renato più che un semplice imitatore, inventando e improvvisando sul momento continue sorprese, battute, soluzioni artistiche e musicali che finiscono per rendere ogni suo spettacolo diverso dall’altro ma sempre ugualmente emozionante e divertente. Il concerto avrà inizio alle 21,00 con possibilità di ingresso dalle ore 19,00 per l’apertura dello stand gastronomico.