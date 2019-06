A Pietralunga “Notte bianca del Tartufo” all’insegna della solidarietà

A Pietralunga torna ‘La notte bianca del tartufo’, la serata più glamour e gustosa di inizio estate. Prelibatezze, buona cucina, spettacolo e tanta solidarietà sono gli ingredienti di un evento che si preannuncia esplosivo e ricco di sorprese, a partire dalla presenza di importanti personaggi dello spettacolo.

Sabato 8 giugno, nel suggestivo scenario naturale di uno dei borghi più belli d’Italia, l’azienda Giuliano Tartufi (leader a livello internazionale nella produzione e lavorazione del tartufo e dei suoi derivati) ha organizzato una serata ‘a tutto gusto e all’insegna della solidarietà’ insieme alla vulcanica ‘mamma coraggio’ Silvana Benigno, testimonial della ricerca contro il cancro: una cena a base del miglior tartufo con raccolta fondi da destinare alla ricerca della Fondazione Ieo di Milano e all’acquisto di nuove strumentazioni per il reparto di Oncologia dell’ospedale di Città di Castello.

È ancora caccia all’invito (una donazione di 20 euro che dà diritto alle degustazioni e alla cena) per un evento che in tanti non vogliono perdere. Un’inedita iniziativa che consentirà, a tutti coloro che vi prenderanno parte, di visitare l’azienda hi-tech del tartufo di Giuliano Martinelli, che per l’occasione aprirà i battenti anche in serata per un tour alla scoperta della lavorazione della preziosa e prelibata trifola, del tartufo nero e degli altri prodotti del territorio che hanno conquistato i palati di tutto il mondo.

Un’accoppiata vincente, quella fra Giuliano e Silvana, già sperimentata con successo in altre occasioni in cui la solidarietà ha sempre vinto e colpito nel segno. “Insieme si vince ne siamo sicuri – dichiarano con il sorriso e orgoglio i due –. Quella in programma a Pietralunga sabato 8 giugno sarà una serata indimenticabile che trascorreremo in allegria, gustando un menù a base di tartufo con il chiaro obiettivo di dare un piccolo ma sentito contributo alla ricerca contro il cancro e alle strutture sanitarie e ospedaliere che la portano avanti con tenacia e grande professionalità”. Per info e prenotazioni alla cena: 338-3377881 oppure 338.2985637. Per partecipare gli interessati si possono anche direttamente presentare all’ingresso dell’azienda sabato dalle ore 20.

