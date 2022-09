A Perugia la finale regionale di Miss Blumare 2022 GALLERY

Tra le venti miss si scelgono le due che andranno alla finale nazionale d el concorso di bellezza

Perugia ospiterà la finale regionale di Miss Blumare 2022, in programma mercoledì 28 settembre alle 16.30 nello showroom della concessionaria Satiri Auto, in via Piccolpasso a Perugia. Venti le miss che saranno valutate da una giuria di esperti tra modelle, stilisti, artisti ed imprenditori, e due quelle che andranno alla finale nazionale, che si terrà a bordo di , l’ammiraglia della flotta Msc Crociere, dal 19 al 26 ottobre, nel corso di una crociera che salperà da Civitavecchia alla scoperta di Palma di Maiorca, Barcellona, Cannes, Genova, Portofino e Le Cinque Terre.

“Abbiamo iniziato con successo questo progetto nel 2019 – ha dichiarato con grande soddisfazione Euro Sereni, titolare di Premium City srl e concessionario per l’Umbria del concorso di bellezza Miss Blumare –, grazie alla collaborazione con Laura Cartocci che si occupa da sempre della direzione artistica di tutti i nostri eventi. Il progetto si era bloccato nel 2020 a causa della pandemia e nel 2021 è ripartito, seppur con qualche difficoltà. Il 2022 invece è stato l’anno del rilancio del concorso di bellezza in tutta l’Umbria. Da maggio a settembre abbiamo organizzato diversi eventi di selezione per le miss, partendo dall’Hotel Bramante di Todi per poi proseguire a Santa Maria degli Angeli, presso il Fish Market e Ristorante Bertin’s, e arrivare a luglio alla terza tappa allo Junior Tennis Perugia. Ad agosto, poi, c’è stato il connubio con l’Agosto montefalchese e l’amministrazione comunale di Montefalco. Abbiamo organizzato una serata di grandissimo successo che è andata sold-out nella piazza di uno dei borghi più belli dell’Umbria. Il 27 agosto è andata in scena anche la seconda edizione di Miss Blumare Roma, al centro divertimento di Cinecittà World, organizzata sempre da me con la direzione artistica di Laura Cartocci, una collaborazione vincente che è nata nel 2017, quando con Premium City organizzammo la prima edizione di Fashion Mover all’interno del Minimetrò di Perugia. Infine, l’ultima tappa prima della finale regionale, si è svolta domenica 18 settembre al Centro di intrattenimento Gherlinda. A diventare Miss Gherlinda è stata Greta Narcisi, ragazza di 17 anni di Perugia”.