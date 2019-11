A Padova la Sir ritrova i 3 punti

Perugia si rialza dopo la sconfitta di Civitanova Marche e nella terza trasferta consecutiva trova i meritati 3 punti sul campo della Kione Padova.

Partita equilibrata in avvio, con Perugia che trova l’allungo sul 6-9. Il muro dei Block Devils ferma Ishikawa, poi, Leon tiene ancora a distanza i padroni di casa.

La Sir trova il massimo vantaggio sul 15-9. Perugia gioca bene e dimostra di poter controllare gli avversari. Russo non fa rimpiangere Ricci e un suo muro manda Perugia sul 19-13. Anche Lanza partecipa alla festa con un grande diagonale vincente, punto subito bissato da una giocata poderosa.

Il set lo chiude Leon: 17-25.

Nella seconda frazione Padova inizia con furore. Un grande primo tempo di Volpato porta i padroni di casa sul 5-2. Ma i padroni di casa non mollano e allungano sull’8-3. Hernandez abbatte il muro avversario e la Kione riesce a mantenere i 5 punti di vantaggio.

La partita si innervosisce e l’arbitro ammonisce Travica e Leon, dopo un battibecco sottorete su un videocheck.

Il cubano naturalizzato polacco di Perugia mette a segno un grande punto, ma Ishikawa mette a segno l’ace per Padova e poi chiude il set del pari 25-19.

Tutto da rifare per la Sir, che nel secondo set ha messo in mostra le incertezze di questo avvio di campionato.

Ma Ishikawa trova un altro ace che vale il 2-0. Perugia trova però i suoi bombardieri, Leon e Atanasijevic. Block Devils avanti, ma i padroni di casa non mollano.

Atanasijevic tira bordate a tutto braccio, Padova trova ad alzare il muro e si avvicina. E’ ancora Bata a rimandare indietro i padroni di casa, con un’azione caparbia, a cui segue un ace.

Ancora scintille sottorete e l’arbitro mostra il rosso a Travica e ad Atanasijevic.

Perugia resta avanti, ma Padova non molla. E allora diventano decisivi gli attacchi di Leon e le difese di Russo. Ed il punto del 25-21 lo confezionano proprio la caparbietà di Russo e il braccio caldo di Leon.

Il quarto set si apre ancora nel segno di Leon, “Uforobot” che trova anche i complimenti del commentatore Lucchetta, che pure continua a confondere Sirmaniaci e Block Devils.

Perugia torna ad essere ordinata e grintosa e va sul +2 (2-4). Ma Padova trova il pari al termine di un punto molto combattuto, non chiuso da Podrascanin.

A riportare avanti Perugia ci pensa ancora Leon, con un attacco potente che pizzica la linea. L’errore di Ishikawa rimanda Perugia sul +2. Ma Pdova trova ancora il pari sfruttando l’errore al servizio di Leon e poi un’incredibile difesa sull’asso cubano-polacco.

Leon riesce ad attaccare una palla incredibile e il duo ai microfoni Rai ne esalta le doti tecniche e atletiche.

Perugia non riesce però a scappare e l’errore in attacco di Lanza vale il pari (8-8). Sale in cattedra Atanasijevic e con lui al servizio Perugia trova il +3.

Una caparbia giocata del due Lanza-Leon mantiene Perugia sul +3 (9-12). Hernandez sbaglia in attacco, ma Perugia pasticcia e ricambia il regalo. Ma è ancora Hernandez a sbagliare, questa volta dai 9 metri (11-15).

Podrascanin ritrova la veloce e manda ai 9 metri Leon per l’ace. Il numero 9 della Sir si gira verso i tifosi di Padova che applaudono alle sue spalle e poi piazza un altro ace, prima di spedire la palla fuori.

Un’indecisione di Lanza favorisce il punto numero 14 di Ishikawa, ma poi Hernandez sbaglia dai 9 metri. Non sbaglia invece dalla linea di fondo That.

Perugia è sfortunata a muro. Poi una serie di errori consecutivi in battuta da una parte e dell’altra. Non sbaglia invece in attacco Lanza, che porta Perugia a -2 dal match.

Il primo punto arriva da un errore di Hernandez; il secondo da un ace di Zhukovski: i Block Devils conquistano 3 punti meritati.

Leon migliore in campo, ottima la prestazione di Russo. E soprattutto la Sir di Heynan, nonostante un calo nel secondo set, mostra segnali di miglioramento, anche sul piano dell’approccio alla partita.

Kione Padova – Sir Safety Perugia 1-3 (17-25 25-19 21-25 18-25)

KIOENE PADOVA: Travica 2, Hernandez 18, Polo 3, Volpato 10, Ishikawa 14, Barnes 10, Danani (libero), Cottarelli, Casaro. N.e.: Bassanello (libero), Fusaro, Gottardo, Merlo, Randazzo. All. Baldovin, vice all. Zappaterra.

SIR SAFETY CONAD PERUGIA: De Cecco, Atanasijevic 15, Podrascanin 9, Russo 6, Leon 22, Lanza 15, Colaci (libero), Zhukouski 1, Plotnytskyi 1, Taht 1. N.e.: Hoogendoorn, Biglino, Piccinelli, Benedicenti (libero). All. Heynen, vice all Fontana.

Arbitri: Mauro Goitre – Armando Simbari

LE CIFRE – PADOVA: 15 b.s., 3 ace, 39% ric. pos., 20% ric. prf., 52% att., 4 muri. PERUGIA: 18 b.s., 8 ace, 36% ric. pos., 15% ric. prf., 51% att., 9 muri.

