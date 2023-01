A Orvieto tornano la Befana e il presepe vivente | Divieti al traffico - Tuttoggi

Il transito veicolare è vietato dalle ore 14:00 alle 21:00 nelle seguenti vie: Via Filippeschi, Via Malabranca, Piazza San Giovenale, Via Volsinia I^, Piazza Volsinia.

I residenti della zona di San Giovenale potranno avvicinarsi il più possibile alla zona di appartenenza transitando in via Malabranca con deviazione a destra su via Simoncelli. Tutti gli altri veicoli, giunti all’altezza di via Magalotti, saranno deviati a sinistra su via della Commenda con uscita su via Loggia dei Mercanti direzione piazza Ranieri. Il tratto a senso unico di Via Loggia dei Mercanti (da Piazza Ranieri fino all’intersezione con Via della Commenda) sarà invertito in direzione opposta. La regolamentazione del traffico sarà effettuata da personale della Polizia Locale e da personale della Protezione Civile di Orvieto.