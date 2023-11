A Orvieto 650 atleti per la "Golden Cup" di karate - Tuttoggi.info

Il 2 e il 3 dicembre Orvieto ospiterà l'importante manifestazione nel palazzetto dello sport Papini: 4 tatami allestiti

Sono 650 gli atleti provenienti da tutta Italia attesi a Orvieto per la 10a edizione della “Golden Cup” di karate. La manifestazione, organizzata dalla FIK-Federazione italiana karate in collaborazione con il Comitato Regionale Umbria e l’ASD Kanseikan e con il patrocinio del Comune di Orvieto, si svolgerà presso il Palazzetto dello Sport “Alessio Papini” dal 2 al 3 dicembre 2023.

Nel pomeriggio di sabato 2 dicembre, a partire dalle 14, si svolgeranno le gare di kata (forma) mentre nella giornata di domenica, a partire dalle 8.30, i karateka si confronteranno in gare di kumite (combattimento).

Sui 4 tatami allestiti nel Palazzetto dello Sport si alterneranno gli atleti di tutte le categorie: Esordienti (12-13 anni), Cadetti (14-15 anni), Juniores (16-17 anni), Seniores (18-40) e Veterani.

“Il karate – commenta l’assessore allo Sport, Carlo Moscatelli – è una delle discipline che si sta facendo spazio nella nostra realtà grazie all’impegno di associazioni come la Kanseikan e dei suoi appassionati iscritti. Si tratta di un’altra importante manifestazione di carattere nazionale che ha scelto Orvieto per disputare uno degli appuntamenti più prestigiosi dell’anno a conferma dell’attrattività e della capacità di accoglienza della nostra città. Stiamo già programmando il calendario del prossimo anno che vedrà crescere di livello le importanti manifestazioni sportive legate a Orvieto: il 3 marzo la Wine Marathon di mountain bike, prima gara del circuito Umbria Tuscany Mtb 2024, il 26 maggio il Memorial “Luca Coscioni” di atletica leggera varrà come Campionato italiano di corsa su strada 5 chilometri categoria Master mentre dal 25 al 27 ottobre la Cronoscalata della Castellana, dopo due edizioni di successo come Finale nazionale Tivm, il prossimo anno farà un ulteriore salto ed è stata designata come Finale nazionale del Campionato nazionale velocità montagna”.