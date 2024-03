A Montefalco ancora Test Event nazionale per selezionare il Team Italia di Equitazione - Tuttoggi.info

Il selezionatore tecnico federale Piero Coata valuterà i binomi del settore giovanile. Da giovedì 28 a domenica 31 marzo

Si terrà nuovamente negli impianti sportivi del centro ippico Le Lame Horses Sporting Club di Montefalco il Test Event nazionale Giovanile & Pony con cui la Federazione italiana sport equestri (Fise) visionerà cavalieri e amazzoni del settore giovanile, individuando alcuni dei binomi che andranno a comporre il Team Italia. L’importante appuntamento, dedicato al settore giovanile del salto ostacoli, si terrà da giovedì 28 a domenica 31.

Il Test Event giovanile avrà una valenza tecnica fondamentale per il selezionatore tecnico federale Piero Coata che avrà così la possibilità di valutare lo stato di forma dei binomi che scenderanno in campo, sugli stessi percorsi e in un unico momento di confronto. Al fine di garantire dei tracciati di alto profilo, è stato scelto come chef de piste Paolo Rossato, direttore di campo con grande esperienza a livello internazionale, che si coordinerà con il tecnico federale per costruire dei percorsi con caratteristiche utili a preparare i binomi all’attività internazionale. In base a quanto previsto dal Programma giovanile 2024, il Test Event contribuirà alla formazione del Team Italia definendo, in base al risultato del campo, alcuni dei binomi che entreranno a far parte del team stesso.

“La partecipazione al Test Event – ricordano infatti dalla Fise – è un’importante occasione per sottoporre i binomi alla valutazione dello staff federale, in prospettiva della partecipazione all’attività internazionale ufficiale della stagione 2024, e riserva, attraverso una scelta oggettiva, tre posti per l’accesso al Team Italia”. In particolare le categorie interessate saranno Young Riders, Juniores Children e Pony.

“Dopo il successo della scorsa stagione – spiegano dalla Fise – per ospitare la manifestazione è stato nuovamente scelto il centro di Montefalco per la posizione geografica centrale rispetto al territorio nazionale e per la competenza e disponibilità del comitato organizzatore Horse Le Lame Sporting Club. Considerato il periodo di vacanze scolastiche per le festività pasquali e il grande afflusso di concorrenti previsto, la programmazione del Test Event inizierà giovedì 28 marzo per consentire la conclusione di alcune gare nella giornata di sabato 30 marzo. Per quanto riguarda le gare Alte, saranno programmate da giovedì 28 fino a domenica 31, con un giorno di riposo previsto per sabato 30, al fine di garantire il benessere dei cavalli in virtù dell’impegno richiesto dal livello delle categorie