A Monte Santa Maria in cantiere eventi musicali internazionali grazie al "residente" Andrew Sunnucks - Tuttoggi.info

Il Comune e il noto produttore musicale - innamorato del borgo - al lavoro per organizzare eventi con artisti di fama mondiale

Concerti con grandi nomi della musica internazionale, capaci di promuovere il territorio e attrarre. A Monte Santa Maria Tiberina sta prendendo forma un nuovo progetto volto a creare un evento musicale di qualità, che andrà ad abbracciare vari generi: dal jazz al rock alla musica pop. Il tutto grazie alla volontà del noto produttore musicale Andrew Sunnucks e sua moglie Karen, da anni residenti nel borgo, e dell’amministrazione comunale.

“Un progetto – spiega la sindaca Letizia Michelini – che porterà a Monte Santa Maria Tiberina musicisti di livello mondiale, il che arricchirà l’area dal punto di vista culturale ed educativo, conquisterà visitatori e consentirà alla comunità locale, ai cittadini umbri e ai bambini della nostra scuola l’opportunità di sperimentare la creazione musicale con questi artisti eccellenti. Prioritaria quindi non sarà solo l’esibizione degli artisti ma anche il loro coinvolgimento nelle attività della comunità. E’ ancora tutto nella fase iniziale di pianificazione e c’è molto da organizzare, ma abbiamo una buona squadra e molte idee”.

Andrew Sunnucks, con i suoi 30 anni di esperienza, è uno dei più importanti produttori musicali del panorama internazionale, proprietario degli spettacolari School Farm Studios. Nel corso della sua carriera ha lavorato con molti musicisti e artisti di fama mondiale, nei vari generi musicali. Cofondatore dell’Audio Network, la più grande etichetta discografica indipendente d’Europa, con uffici in tutto il mondo, ha prodotto circa 4.000 brani agli Abbey Road Studios, gli studi di registrazione più rinomati della storia, quelli dei Beatles solo per citare qualche nome.

“Ci sono vari aspetti che esaltano la bellezza del nostro borgo – prosegue Michelini -, tra questi sicuramente il fascino medievale, la posizione panoramica con una vista indimenticabile su tutta la Valle, le tradizioni e la bontà della nostra cucina. Geograficamente Monte Santa Maria Tiberina si trova in una posizione strategica, a cavallo tra Umbria e Toscana, immerso in un contesto ambientale meraviglioso, pieno di verde e splendidi boschi, un luogo ideale per rilassarsi e immergersi in un’atmosfera tranquilla e riservata”. Tornando sul nuovo progetto la sindaca conclude: “Non possiamo che essere felici di tutto questo e prepararci a sognare in grande”.