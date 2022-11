A Meggiano di Vallo di Nera torna il trionfo del bosco, il programma

Passeggiate, degustazione gratuite e il Trenino della Spoleto-Norcia

Si comincia quindi sabato mattina alle 9.30 in via del Palazzo con la “Passeggiata nel bosco” per conoscere alberi, bacche e frutti dell’autunno a cura di Adolfo Rosati. Alle ore 13.00 presso il salone comunale spazio alla degustazione dei sapori locali con “La colazione del carbonaio”, degustazioni gratuite di prodotti tipici. Sempre nella stessa location alle ore 18.30 si terrà una proiezione di filmati e storie inedite di passeggeri sulla ferrovia Spoleto-Norcia intitolata: “1926-1968 Il viaggio di un treno sui binari della memoria” a cura di Luigi Fasciglione, responsabile del Museo della Spoleto Norcia. Al termine si potrà gustare la pastasciutta dei boscaioli

Escursioni, Trekking, Passeggiate a Cavallo e in E-Bike

Il programma di appuntamenti si arricchisce la domenica, iniziando dalla mattina con “Paesaggi d’Autunno” bellissime escursioni guidate con partenza alle ore 9.45 da Piazza Falcone e Borsellino, tra queste: Trekking andata e ritorno alla scoperta del paese fantasma di Roccagelli (basso dislivello, facile e accessibile); Trekking ad anello sulla via del Palazzo, Montefiorello, Paterno – La Pia Trekking Piedilacosta, confine con Acera, Macchia e ritorno, Escursione di 8 km ad anello per ammirare del foliage d’autunno con l’Associazione l’Ulivo e la ginestra, info G. Vitale 3400904885; inoltre Passeggiate a cavallo, a cura di Roberta di Marco info 3276830639; Passeggiata in e-bike Spoleto – Meggiano con il 2010 Gravity Team, info A. Grappasonni 3393748880 e M. Taddei 3337766151.

Pittura, Liturgia, Musica e Degustazioni gastronomiche gratuite

Sempre la mattina, alle ore 10.30 si continua con il Concorso estemporaneo di pittura su legno “Le ruzzichelle dipinte” che vedrà la partecipazione di artisti umbri dipingere porzioni di legno ricavate dagli alberi provenienti dalla zona. Info e iscrizioni Linda Lucidi 334 3315594. Alle ore 12,00 nella Chiesa San Michele Arcangelo si celebrerà la Santa Messa, animazione liturgica del Coro di canto Gregoriano Spoleto e Valnerina. All’ora di pranzo: ore 13,00 ancora spazio al gourmet con le Degustazioni gratuite di prodotti tipici locali. Musica popolare con I CANTORI DELLA VALNERINA.

Funghi in mostra, falconeria, ghiottonerie e un’antica gara di abilità

Il Pomeriggio di domenica 13 novembre, alle ore 14.30, appuntamento con Conoscere i Funghi: Mostra mico-etnomicologica a cura dell’esperto Giorgio Fantaulli, micologo, specializzato in etnomicologia, micotossicologia e alimentazione. Un’occasione per conoscere i vari utilizzi dei funghi nella lunga e millenaria storia umana, con interessanti materiali didattici e varie dimostrazioni pratiche. In più non mancherà materiale fresco con dettagliate spiegazioni e confronti utili a fronteggiare le varie e attuali problematiche tossicologiche (avvelenamenti da funghi) inerenti al loro consumo.

Nel pomeriggio, alle ore 15,30, Fata Morgana e Mago Merlino presentano il barbagianni Artù e l’assiolo Semola in un affascinante spettacolo itinerante di falconeria. Alle 16,15 La sfida del segone: gara di abilità combattuta sul campo con l’uso degli antichi strumenti usati nel bosco. 16,45 Proclamazione vincitori e premiazione del concorso di pittura estemporanea. La rassegna si conclude alle ore 17,00 con l’iniziativa gastronomica Alla scoperta degli antichi forni a legna di Meggiano dove i visitatori saranno accompagnati lungo le strade del paese alla scoperta degli antichi forni di Meggiano, accesi per l’occasione, e dove si potranno assaggiare pizze e ghiottonerie della tradizione, castagne e vino caldo. Un vero trionfo del bosco e dell’autenticità a cui partecipa con entusiasmo e bravura tutta la comunità di Meggiano.

“La manifestazione – afferma l’amministrazione comunale – è una manifestazione dedicata ad alcune delle nostre più preziose risorse: il paesaggio, l’agricoltura, gli alberi e la natura, ed è uno strumento per far scoprire la bellezza e la ricchezza di un territorio che si oppone fieramente al fenomeno dello spopolamento, cruccio della montagna italiana”.