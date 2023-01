A giugno aveva lasciato il Grifo per la A, Alvini esonerato dalla Cremonese

L'ex tecnico del Perugia salta la sua prima panchina della massima serie senza riuscire a conquistare una vittoria in 18 gare

Lo scorso giugno aveva lasciato il Grifo per andare ad allenare la Cremonese in A, rescindendo il prolungamento fino al 2024, appena firmato con il Perugia. Ma il tecnico di Fucecchio è restato sulla panchina dei grigiorossi solo 18 gare, senza ottenere neanche una vittoria ed appena 7 punti frutto di altrettanti pareggio.

Fatale per Alvini si è rivelata la sconfitta interna contro il Monza, per 3-2. L’ennesima gara in cui i grigiorossi hanno mostrato una buona organizzazione di gioco, ma si sono rivelati deboli, soprattutto nella fase difensiva. Quella che aveva fatto volare il Perugia di Alvini nell’ultimo campionato di B.