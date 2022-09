A Giano dell'Umbria interventi di efficientamento energetico sul territorio comunale - Tuttoggi

“Si tratta di interventi che mirano a ridurre i consumi di energia elettrica, la dispersione termica, aumentare la sicurezza degli impianti e il loro adeguamento alle normative vigenti”, spiega Barbarito. “I centri interessati dagli interventi, che inizieranno nei prossimi giorni, sono Santo Stefano, Macciano, Camporeggiano, Fabbri, San Sabino e alcuni punti luce di Sant’Andrea e Montecchio. Questo ulteriore investimenti consentirà di efficientare 30 punti luce e mettere in sicurezza linee e quadri ormai datati di decenni e bisognosi di interventi urgenti”, conclude l’assessore.

“L’amministrazione comunale è impegnata nell’individuazione di tutte le soluzioni utili a ridurre i consumi energetici degli edifici di proprietà comunale e della pubblica illuminazione – spiega il sindaco, Manuel Petruccioli.

Fino ad oggi siamo riusciti a sostenere i costi dovuti ai rincari energetici, anche grazie agli investimenti fatti negli ultimi anni, durante i quali questa amministrazione ha efficientato quasi 200 punti luce, come da ampie comunicazioni fatte nei mesi passati. Ora però la situazione si sta facendo sempre più difficile da affrontare, al netto della nostra indisponibilità a ricorrere ad un aumento della pressione fiscale. Pertanto nelle prossime settimane non è escluso che potremmo introdurre, anche in via sperimentale, misure utili a ridurre i consumi energetici, e adottare soluzioni anche innovative per il prossimo futuro, di cui sarà data, come sempre, ampia e tempestiva comunicazione”, conclude il primo cittadino.