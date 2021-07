A Giano dell'Umbria attivato il servizio "Whatsapp Giano" - Tuttoggi

Si tratta di un canale rapido e immediato per comunicare iniziative, eventi, bandi, scadenze e altre informazioni utili alla cittadinanza

E’ attivo da oggi il servizio “Whatsapp a Giano”, un canale rapido e immediato per comunicare iniziative, eventi, bandi, scadenze e altre informazioni utili alla cittadinanza, rivolto a residenti e non, così come a visitatori e turisti. L’attivazione del servizio, e il relativo regolamento, sono stati approvati all’unanimità dal consiglio comunale su proposta del vice sindaco con delega alla comunicazione, Jacopo Barbarito.

“Per iscriversi basta inviare un messaggio via whatsapp al numero 331.2307947. Da quel momento sarà possibile ricevere le comunicazioni dell’ente in modalità broadcast, pertanto in maniera anonima e senza che il proprio numero di telefono sia condiviso o visibile da altre persone. Tutte le comunicazioni inviate saranno ovviamente prive di qualsivoglia riferimento a iniziative politiche o di partiti politici, così come messaggi promozionali da parte dell’amministrazione comunale. Il numero di telefono è dedicato esclusivamente a questo servizio, che non vuole essere nè una info line nè un canale per altro tipo di segnalazioni o comunicazioni brevi tra cittadini e Comune, per cui permangono le tradizionali modalità di comunicazione con gli uffici, i cui contatti sono reperibili sul sito web dell’ente, così come il regolamento del servizio, con tutti i suoi limiti e modalità di funzionamento”, conclude Barbarito.