A Fontivegge 22enne arrestato dai Carabinieri per porto di strumenti da taglio - Tuttoggi.info

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A Fontivegge 22enne arrestato dai Carabinieri per porto di strumenti da taglio

Flavia Pagliochini

A Fontivegge 22enne arrestato dai Carabinieri per porto di strumenti da taglio

Gio, 17/09/2026 - 09:47

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I Carabinieri della Sezione Radiomobile e della Compagnia di Intervento Operativo del 6^ Btg Toscana sono intervenuti presso un esercizio commerciale situato nei pressi della stazione di Fontivegge, a seguito della segnalazione al Numero Unico di Emergenza – NUE – 112 relativa a un soggetto che stava arrecando disturbo agli avventori.

Giunti sul posto, gli operanti hanno individuato e fermato un giovane di 22 anni.

A seguito della perquisizione personale, il giovane è stato trovato in possesso di diversi strumenti da punta e da taglio, tra cui un cutter a scatto con lama affilata della lunghezza di circa 5 centimetri, un coltello a serramanico con lama di circa 7 centimetri, un cacciavite in metallo e due attrezzi multiuso.

Alla luce di quanto accertato, il giovane è stato tratto in arresto per l’ipotesi di reato di porto di strumenti da punta e da taglio, ai sensi dell’art. 4-bis della Legge 110/1975.

L’indagato è stato trattenuto presso le camere di sicurezza del Comando Provinciale di via Ruggia, come disposto dal magistrato di turno dell’Ufficio requirente del capoluogo, informato al riguardo.

All’esito del rito direttissimo, il Giudice del Tribunale di Perugia ha convalidato il provvedimento restrittivo, disponendo nei confronti dell’uomo la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla P.G.

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