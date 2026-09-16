Trasporti & Logistica Magazine - 16/9/2026 - Tuttoggi.info

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Traffico aereo europeo ancora in crescita nel mese di agosto
– Gemini Cooperation, quattro servizi tornano a transitare da Suez. Scali in tre porti italiani
– Numeri positivi per il trasporto merci su rotaia degli Stati Uniti
abr/azn
– Traffico aereo europeo ancora in crescita nel mese di agosto
– Gemini Cooperation, quattro servizi tornano a transitare da Suez. Scali in tre porti italiani
– Numeri positivi per il trasporto merci su rotaia degli Stati Uniti
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