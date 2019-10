A ‘Fico’ in fila per Trifola Finger Food, in vetrina a Bologna la 40^ Mostra del Tartufo

A Fico, visitatori in fila per il Trifola finger food, il super cibo inventato per festeggiare la 40° Mostra del Tartufo bianco di Città di Castello (1-3 novembre 2019), con trifola dell’Alto Tevere, Parmigiano Reggiano e Patata deco di Pietralunga.

Durante l’anteprima della Mostra che si sta svolgendo a Fico, l’accoglienza riservata a questo prodotto-novità è stata molto calda con tanti curiosi, in fila per assicurarsi il loro finger food, tanto che le quantità previste si sono rivelate molto al di sotto della richiesta. Anche il presidente del dell’Associazione Città del Tartufo Michele Boscagli e Antonio Digiacomi, presidente del Centro studi di Alba hanno apprezzato la novità del 40°, nata grazie alla collaborazione con il Consorzio Parmigiano Reggiano, presente con il segretario Claudio Guidetti e con il Comune di Pietralunga.

Il programma della 40° Mostra del Tartufo di Città di Castello è stato presentato in anteprima nella due giorni organizzata dall’Associazione Città del Tartufo, apertasi ieri (sabato 12 ottobre) nello spazio Mercati dell’ingresso principale di Fico, dove erano presenti tutti i Comuni italiani del tartufo. I 40 anni della Mostra di Città di Castello saranno speciali non solo per l’anniversario: “Siamo una terra dai grandi numeri in fatto di tartufo, dove nasce 365 giorni all’anno nelle sue quattro varianti stagionali; abbiamo un tartufaio ogni 10 abitanti e oltre seimila cani, che, stanno già cercando nei boschi, dato che i pronostici parlano di un’annata memorabile con grandi pezzature, grandi quantità a prezzi accessibili per l’andamento climatico molto favorevole alla trifola” hanno ribadito l’Amministrazione comunale di Città di Castello e l’Associazione Mostra del Tartufo.

La 40^ edizione è un traguardo storico, che vogliamo celebrare da un lato facendo vivere la mostra con eventi di grande richiamo per i turisti e per i tifernati, che da sempre la seguono; per questo durante la tre giorni abbiamo previsto momenti differenziati di degustazione e di ristorazione, adatti ad ogni gusto o portafoglio; ringraziamo il consorzio del Parmigiano Reggiano e la Patata Deco di Pietralunga che hanno accettato la sfida della qualità, progettando insieme a noi un finger foodche racchiude il segreto della dieta mediterranea: ingredienti di qualità e gusto

A curare le degustazioni di Fico è l’istituto Cavallotti-Patrizi-Baldelli, braccio operativo della trasferta e fautore della degustazione centrale, in cui gli ingredienti del Trifola finger food, firmato dallo chef Andrea Cesari, sono stati combinati in un piatto dell’alta tradizione locale, il tortello al tartufo. Nel pomeriggio di oggi, domenica 13 ottobre 2019 la scuola riproporrà la ricetta con uno showcooking nel dehors del Parmigiano Reggiano.

