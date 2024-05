Giro d’Italia, gli orari di transito in ogni città | Maglia Rosa al traguardo alle 17.09

Gli orari dei vari passaggi: dal via di Foligno al transito a Spello, Santa Maria degli Angeli, Ponte San Giovanni, Monteluce, sino al traguardo di corso Vannucci

Giro d’Italia, è il giorno dell’attesa cronometro Foligno – Perugia, una delle tappe che segneranno la classifica finale per l’assegnazione della Maglia Rosa 2024.

Il percorso

Si parte da Foligno, in via F.lli Bandiera, verso P.te Nuovo. I corridori percorreranno via XVI Giugno e V. le Firenze. Poi raggiungeranno Spello, Capitan Loreto, quindi a Rivotorto prenderanno la SS75, attraversando Santa Maria degli Angeli, Bastia Umbra, Ospedalicchio, Ponte San Giovanni, Ponte Valleceppi. Qui, dopo i 32 km pianeggianti, inizia la salita che può fare la selezione, a Casaglia, con pendenze anche del 16% fino a Monteluce, per poi arrivare nell’acropoli, sino al traguardo di corso Vannucci.

Gli orari

La partenza del primo corridore Julius Van Den Berg da Foligno è alle ore 13, mentre la Maglia Rosa Tadej Pogacar scatterà alle 16.22. L’arrivo a Perugia del primo corridore è attesa intorno alle 13.52, quello della Maglia Rosa alle 17.09. I suoi principali avversari, Daniel Martinez e Geraint Thomas, partiranno rispettivamente alle 16.18 e 16.21. Tra gli atleti italiani, Domenico Pozzovivo partirà alle 15.36; Lorenzo Fortunato alle 16.09; Filippo Ganna alle 14.37. (qui l’ordine completo di partenza).

Questi gli orari previsti nei vari passaggi:

Foligno v. F.lli Bandiera – 13.00 (primo corridore) – 16.22 (ultimo corridore)

Spello (via Mausoleo) – 13.06 – 16.28

Spello v. Centrale Umbra – 13.08 – 16.29

Bv. per Zona Industriale v. dell’Industria – 13.10 -16.31

Capitan Loreto v.d .Paduletto – 13.13 – 16.34

Svinc. di Rivotorto (ss. 75) v.Ottone IV – 13.17 -16.38

Santa Maria degli Angeli v. D’Annunzio v.Repubblica. v. Becchetti – 13.21 – 16.42

Bastia Umbra v. Torginanese – 13.25 – 16.45

Ospedalaccio v. S.Padre Pio – 13.31 – 16.50

Ponte San Giovanni Ponte F.Tevere – Str.Tiberina Nord -13.36 – 16.56

Ponte Valleceppi Str.Perugia – P.te Valleceppi – 13.39 – 16.58

Casaglia v.d.Narcisi – P.te Valleceppi – v. Enrico dal Pozzo – 13.44 – 17.03

Monteluce v. Enrico dal Pozzo – v.1 4 Novembre – 13.48 – 17.06

Perugia Corso Vannucci – 13.52 – 17.09

Il pubblico

Per raggiungere l’arrivo di Corso Vannucci il pubblico può accedere da piazza Italia, via dei Priori, via Danzetta e piazza Danti. L’uscita è consentita da tutte le vie perimetrali dell’area. Non si può però attraversare il percorso di gara sino al termine della manifestazione.