A Cascia tre appuntamenti con la Befana - Tuttoggi.info

Venerdì, sabato e domenica a Cascia tre appuntamenti tra spettacoli, musica e dolcetti alla scoperta della Befana

Tre diversi appuntamenti con la Befana a Cascia nei prossimi giorni. Le iniziative, pensate in primis per i bambini, sono inserite nel cartellone di eventi “Christmas wonder village” (in programma fino al 21 gennaio).

Venerdì 5 gennaio, in piazza Garibaldi, dalle 17 alle 19, ci sarà “La Befana vien di notte”: nell’attesa del suo arrivo, si scoprirà la storia della vecchietta più amata dai bambini. Sabato 6 gennaio, nella giornata dell’Epifania, dalle 14.30 alle 16.30 tra Piazzale san Francesco e Piazza Garibaldi, ci saranno invece “Le Befane in piazza” che accoglieranno i bambini con musica, animazione, caramelle o carbone. Ancora eventi domenica 7 gennaio alle 15 in Piazza Garibaldi con lo spettacolo teatrale di Stefano De Majo “La Fiaba della Befana. Il segreto del dono”, accompagnato al flauto, handpan e campane tibetane da Emanuela Boccacani.

In questi giorni, sarà ancora possibile immergersi nelle atmosfere del periodo e visitare i tanti presepi allestiti tra le vie del centro di Cascia da associazioni e privati e scorgerli, in un immaginario percorso, tra vicoli e cantine del borgo. In via XX settembre c’è invece il Presepe monumentale a cura dell’associazione ‘Amici del Presepio Fabio Carbonari’, mentre in piazzale San Francesco una natività a grandezza naturale di grande suggestione, all’interno della quale muoversi tra scene di vita e pastori. Presente anche la pista di pattinaggio sul ghiaccio.