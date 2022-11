A Bastia Umbra 50 posti di lavoro grazie a un maxi centro di stoccaggio del tabacco - Tuttoggi

In Umbria un sito da 30.000 metri quadrati che servirà tutta Italia

C’è soddisfazione nella giunta comunale bastiola per l’annuncio di Philip Morris Italia che realizzerà a Bastia Umbra un centro di primo stoccaggio del tabacco destinato ai principali siti produttivi dell’azienda in Europa. Un sito da 30.000 metri quadrati, realizzato entro il 2023 e gestito in collaborazione con un’azienda terza leader di settore, che prevede fino a 50 posti di lavoro.

Sarà dunque una boccata d’ossigeno per il territorio quella portata dallo European Leaf Warehousing Center, il nome del complesso che sarà posizionato a fianco degli uffici dell’azienda che da Bastia Umbra gestiscono l’acquisto di tabacco in foglia di Philip Morris International per tutta l’Europa. Il centro di stoccaggio del tabacco conterrà tabacco “sarà destinato ai principali siti produttivi dell’azienda in Europa – spiega l’azienda – incluso lo stabilimento di Crespellano (Bologna), dove l’azienda ha realizzato nel 2016 il primo impianto produttivo al mondo per prodotti del tabacco da inalazione senza combustione“.