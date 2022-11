A 15 anni dal delitto Mez la tv riaccende i riflettori su Rudy e Amanda

Alla trasmissione era presente anche uno dei difensori di Raffaele Sollecito, Luca Maori, il quale ha detto che Rudy Guede, l’ivoriano che scontato la condanna a 16 anni per omicidio volontario in concorso, “deve essere espulso dall’Italia”, perché cittadino ivoriano che a seguito della condanna non può ottenere il permesso di soggiorno.

Parole a cui il legale di Guede, Fabrizio Ballarani, ha replicato affermando che Rudy è in possesso di permesso di soggiorno e quindi la sua posizione in Italia è regolare.

Rudy, anche nella trasmissione di Purgatori, ha ribadito la sua innocenza, confermando di essere entrato con Meredith nella casa di via della Pergola quella notte, ma di essere in bagno al momento in cui la studentessa inglese è stata assassinata.