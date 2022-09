Sviluppo sostenibile in Umbria, a Marsciano si presenta l'inchiesta pubblica - Tuttoggi

L’incontro di Marsciano vede protagonisti i rappresentanti dei Comuni e della società civile che hanno preso parte ai forum dell’Area 4

È in programma a Marsciano, martedì 20 settembre 2022 alle ore 18.00 presso la sala Aldo Capitini del Municipio, l’incontro di restituzione dei risultati dei percorsi di co-programmazione, sui temi Persone-Pace, Pianeta, Prosperità, che si sono svolti nei mesi passati nell’ambito del processo dei Forum territoriali per la definizione di una strategia regionale di Sviluppo sostenibile.

I forum, coordinati da Anci Umbria e Felcos Umbria, sono stati configurati come un meccanismo di articolazione tra la Regione Umbria e i territori per supportare l’integrazione delle istanze territoriali alla definizione di una strategia di sviluppo condivisa e partecipata. L’incontro sarà l’occasione non solo per condividere i risultati dei lavori svolti nei mesi precedenti ma anche un’opportunità per integrare idee e proposte concrete utili ad elaborare una vera e propria strategia locale per lo sviluppo sostenibile in grado di riflettere gli effettivi bisogni e le prerogative specifiche del territorio.