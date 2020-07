Rete 5g, sperimentazione in Umbria sulle potenzialità: c'è l'accordo - Tuttoggi

In Umbria si sperimentano le potenzialità della rete 5g.

Infratel Italia e Connesi, infatti, annunciano la firma di un accordo per l’avvio di una sperimentazione finalizzata a testare le potenzialità della tecnologia fibra mista radio fixed wireless access (Fwa) a 26 – 28 GHz. Questo nell’ottica di estendere le infrastrutture di accesso a Internet a banda ultra-larga, ridurre il digital divide nel nostro Paese e rispondere alle esigenze di digital transformation delle PMI.

Gli obiettivi dell’accordo, verso lo sviluppo del 5g

L’accordo tra la società in-house del Mise, preposta all’attuazione della Strategia italiana per la banda ultra-larga, e l’operatore di telecomunicazioni Connesi, specializzato nella fornitura di reti e servizi di connettività e telefonia ad alta affidabilità a imprese e pubbliche amministrazioni, ha l’obiettivo di testare in ottica di sviluppo dei servizi 5G, nei Comuni di Umbria e Marche, le potenzialità dell’infrastruttura di accesso ultra broadband Fwa di Connesi con quella in fibra ottica che Infratel Italia offre agli operatori Tlc.

Una prova sul campo che permetterà di verificare l’integrazione tra l’infrastruttura di rete proprietaria di Connesi con quella di Infratel Italia e, quindi, di valutare i benefici offerti dalla sinergia tra fibra ottica e Fwa.

La tecnologia fibra mista radio Fwa

La tecnologia fibra mista radio Fwa, soprattutto nella prospettiva dei servizi 5G, giocherà un ruolo importante nell’abilitare la fruizione di servizi innovativi per famiglie, imprese e pubbliche amministrazioni, in tutte le aree del Paese, con notevoli vantaggi in termini di tempi e di costi.

“Nella prospettiva di un mondo sempre più interconnesso – spiega Massimo Bartolini, amministratore delegato di Connesi – siamo orgogliosi di mettere a disposizione di Infratel, per questa importante sperimentazione, la nostra rete proprietaria in fibra ottica mista radio su frequenze licenziate. L’integrazione della nostra infrastruttura di accesso, capillare e fortemente affidabile, con quella di Infratel, rappresenta una grande opportunità per il nostro Paese per verificare le potenzialità dei servizi 5G, al fine di garantire le migliori prestazioni di accesso a Internet e i servizi più innovativi a tutti gli utenti finali, ovunque essi siano”.