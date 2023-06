50 anni dopo, si ritrovano gli studenti del Liceo Volta - Tuttoggi.info

Come i Cavalieri e le Dame dei racconti di Alexander Dumas, animati da sentimenti di lealtà e amicizia, ma con un record temporale tutto loro, ritrovarsi dopo 50 anni dal diploma conseguito nel 1973 quali studenti del Liceo scientifico “Alessandro Volta” di Spoleto.

Immancabile la foto (e la torta con dedica) a testimonianza del nuovo incontro; se c’è chi non ha potuto partecipare vivendo nel Massachusetts (USA), altri invece, che la professione e la famiglia hanno portato lontano dalla città del Festival, si sono imbarcati dalla Sardegna pur di non mancare all’appuntamento.

Al pranzo conviviale c’erano Teresa Barlozzari, Vincenza Maria Angela Foti, Rosella Galli, Oriana Sperando, Giulietta Dominici, Rosalba Eleuteri, Roberto Rossi, Vincenzo Calabresi, Piero Antonetti, Settimio Quatrinelli, Tommaso Prete, Mario Fiorini e Ugo Toscanelli.

Per celebrare degnamente la reunion gli ex studenti hanno preparato anche una piccola brochure dove è scritto: “La scuola inconsapevolmente ci aveva reso amici veri, non solo compagni di classe, e noi abbiamo tenuto stretto questo dono come qualcosa di prezioso“. Insieme al ricordo per il compianto Cesare “compagno di tante risate e momenti felici” venuto a mancare a causa della pandemia.

Dalla redazione di Tuttoggi giungano gli Auguri alle ragazze e ai ragazzi del ’73, altri 50 anni da passare insieme nel nome della vostra Amicizia.