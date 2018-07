Per “motivi organizzativi” lo Sportello Urp e Attività decentrate del centro storico rimarrà chiuso al pubblico dal 30 luglio al 3 agosto.

Il Comune informa che le prenotazioni delle carte di identità elettroniche prese nei giorni di chiusura sono state spostaste nello stesso orario e nello stesso giorno presso l’Urp di San Sisto, le certificazioni di stato civile prenotate con consegna prevista dal 30 luglio al 3 agosto sono rilasciate presso la Redazione Urp e Attività decentrate in Monteluce (ex ospedale) in piazza Cecilia Coppoli, 3.

Per le urgenze rivolgersi a:

– Sportello Urp e Attività decentrate di Rimbocchi – Str. San Galigano

– Sportello Urp e Attività decentrate di Ponte Felcino – Via Maniconi

– Sportello Urp e Attività decentrate di Ponte San Giovanni – Via Francesco Panzarola, 11

Consulta Orari Sportelli Urp.

