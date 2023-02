4 lavori per gli amanti degli animali laurea - Tuttoggi

Quella dell’addestratore cinofilo è una figura professionale sempre più richiesta negli ultimi anni e la cosa non stupisce affatto. Sono infatti moltissimi gli italiani che scelgono di adottare un amico a quattro zampe, ma spesso e volentieri educarlo in modo corretto è fondamentale per una convivenza che sia pacifica e priva di problemi. Come si diventa però un professionista abilitato? La prima cosa da fare è iscriversi allo specifico corso per addestratore cinofilo, che permette di raggiungere la preparazione ottimale per riuscire a sostenere e superare senza problemi l’esame di abilitazione per diventare un addestratore riconosciuto ENCI. Fatto ciò, trovare un lavoro non è sicuramente difficile.

#2 Assistente veterinario

Un altro lavoro sicuramente interessante per chi ama gli animali è quello dell’assistente veterinario, che affianca il medico in quasi tutte le sue mansioni. Naturalmente, per diventare veterinario vero e proprio è necessario affrontare un percorso di studio impegnativo e conseguire la laurea. Per questo molti di coloro che desiderano lavorare a contatto con gli animali scelgono l’opzione dell’assistente. Si tratta di una professione comunque molto stimolante e ben remunerata, che vale dunque la pena prendere in considerazione.

#3 Toelettatore

Un’altra figura professionale che può rivelarsi decisamente interessante per gli amanti degli animali è quella del toelettatore, il cui compito è quello di tosare i cani ed occuparsi in generale della loro igiene e bellezza. Fare il toelettatore non è una passeggiata: è necessario apprendere competenze specifiche e la cosa migliore è sicuramente seguire un corso professionalizzante come quello proposto dal CEF. Una volta che però si è in possesso delle conoscenze giuste, questo mestiere può rivelarsi alquanto stimolante e gratificante. Si può scegliere di cercare lavoro presso un toelettatore già avviato oppure aprire un’attività in proprio.

#4 Responsabile vendite in un pet shop

Un ultimo lavoro che permette di operare in quest’ambito e che non prevede dei requisiti particolarmente specifici è quello del responsabile vendite all’interno di un pet shop. I negozi di animali sono al giorno d’oggi sempre più diffusi: ne continuano ad aprire nelle varie città italiane, proprio perché la richiesta non manca. È dunque piuttosto semplice trovare impiego in questo settore, ma visto che la concorrenza è piuttosto elevata vale la pena seguire anche in questo caso un corso professionalizzante, in modo da partire avvantaggiati rispetto agli altri candidati. La posizione di responsabile d’altronde implica delle competenze di un certo tipo.