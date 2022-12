25 dicembre sul Tevere, tornano i Babbi Natale in canoa - Tuttoggi

Una ventina di canoisti vestiti da Babbo Natale solcheranno le acque del Tevere a bordo di canoe illuminate da torce, candele e piccoli lumi. All’arrivo nelle vicinanze del presepe pensile allestito da una parte all’altra del Tevere (di rara bellezza realizzato diversi anni fa da un artista tifernate) inizieranno i fuochi d’artificio, spettacolo reso particolarmente suggestivo grazie ai riflessi delle scintille sull’acqua del fiume.

Naturalmente ci saranno tanti dolciumi e piccoli regali per i bambini e Vin Brulè per gli adulti. I vari momenti del pomeriggio, sotto la conduzione di Massimiliano Loschi, saranno scanditi dalla musica natalizia e non solo, del maestro Fabio Battistelli al clarinetto, accompagnato da Anthony Guerrini alla chitarra, in un palcoscenico improvvisato e naturale a pochi metri dalle sponde del fiume. Tradizione, storia, musica, festa e tanta solidarietà poi grazie alla presenza delle “farfalle”, le donne operate al seno dell’A.A.C.C. (Associazione altotevere contro il cancro) che, condizioni metereologiche permettendo, scenderanno in acqua vestite anch’esse da Babbo Natale a bordo del loro “dragon boat”.

I dettagli della 42^ edizione della discesa dei Babbi Natale in canoa sono stati illustrati stamattina (19 dicembre) nella sede del Club, alla presenza del presidente e vice Nicola Landi e Alessandro Cavargini, del sindaco Luca Secondi, degli assessori al Commercio e Turismo Letizia Guerri, allo Sport Riccardo Carletti e alle Politiche Sociali Benedetta Calagreti, con il presidente del Coni Umbria Domenico Ignozza, il presidente di Associazione Alto Tevere Contro il Cancro Italo Cesarotti e il maestro Fabio Battistelli.

“Una esibizione unica in Italia che va avanti da oltre 40 anni sostenuta anche dall’amministrazione comunale”, ha dichiarato Nicola Landi, presidente del Canoa Club Citta’ di Castello, subentrato, assieme ad altri giovanissimi consiglieri al gruppo storico di fondatori del canoa a cui si deve inizio e successo di questa e tante altre iniziative. “Si torna a lanciare un messaggio di speranza al paese attraverso una manifestazione unica nel suo genere, divenuta negli anni uno dei simboli di questa giornata”, ha aggiunto Secondi.