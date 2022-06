16 giugno, celebrata la Liberazione di Foligno

“Speranza e fiducia nel futuro”

“La commemorazione del 16 giugno è stata la prima delle cerimonie istituzionali che abbiamo celebrato, ormai circa tre anni fa, dopo l’elezione: e in qualche modo da qui, oggi, si riparte per una sorta di nuova Liberazione e di Rinascita. Torniamo a vivere questo 16 giugno – una data che merita di essere scritta in oro nel libro della gloriosa storia di questa città – potendo tornare non solo ad ospitare senza restrizioni e senza paure i rappresentanti istituzionali, le autorità militari, le associazioni combattentistiche e d’arma, ma soprattutto i cittadini. Oggi come non mai, c’è bisogno di speranza e di fiducia nel futuro: proprio in questi tempi in cui venti di guerra tornano a soffiare minacciosi ai confini della nostra Europa, incidendo sulla vita del resto del mondo, così come nel nostro vivere quotidiano. Dobbiamo avere la forza e il coraggio di riprendere, insieme, il cammino verso il domani: come in quel lontano 16 giugno del 1944 quando, dopo 4 lunghi anni di lacerante guerra e qualcosa come ben 36 bombardamenti alleati, giunse finalmente l’alba del giorno della Liberazione!“.

“Lavorare per la pace”

“Le truppe alleate, con l’ausilio delle forze partigiane – prosegue Meloni – affrontarono i tedeschi che battevano in ritirata giunti all’altezza del Ponte di San Magno, al fine di scongiurare la distruzione del Ponte di Porta Firenze, che era stato minato e che stava per essere fatto saltare in aria. Un’impresa eroica, entrata a pieno titolo nella storia e nel dna stesso della città di Foligno: a tutti loro dobbiamo e vogliamo rivolgere il giusto tributo. A 78 anni di distanza, siamo qui per ricordare, e per ricordarli: in piazza Don Minzoni, venutasi a creare proprio dopo il crollo del seicentesco Palazzo Rodati Buffetti, colpito in pieno da una bomba alleata, come tanti altri edifici della nostra Foligno risorta anche quella volta più bella e più forte di prima. Rinnoviamo allora da qui l’appello – che viene dal cuore – sempre attuale e mai scontato, affinché tutti lavorino per essere costruttori di pace!”.