141.000 euro per i lavori sul versante montuoso di Cesi in seguito alla frana

Gli addetti, dunque, provvederanno ai lavori indifferibili per il ripristino delle condizioni di sicurezza pubblica e privata e per la ripresa della circolazione lungo la strada provinciale 22, via principale di collegamento tra Terni e la frazione di Cesi.

Gli interventi di somma urgenza individuati

Gli interventi di somma urgenza individuati riguardano l’ispezione generale e la bonifica del versante roccioso, con tecniche di frantumazione e fissaggio sul posto, nonché la realizzazione di opere di protezione attiva e passiva per la riduzione della condizione di rischio.

La spesa, approvata e regolarizzata dall’organo consiliare, verrà finanziata per 43.000,00 euro al capitolo di bilancio relativo a “Utilizzo monetizzazione degli standard L.R. 7/2010 – Lavori e manutenzioni – Qualità urbana; per i restanti 98.000,00 euro con i fondi originariamente destinati al completamento di opere di urbanizzazione delle ex aree industriali già dotate di adeguate e funzionali infrastrutture.