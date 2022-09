Frana massi, casa evacuata e strada chiusa - Tuttoggi

Frana massi in via della Lince, Vigili del Fuoco e tecnici del Comune sul posto. Abitazione evacuata e circlazione chiusa al traffico

Una squadra dei Vigili del Fuoco di Terni sta intervenendo in Via della Lince, la strada che sale verso l’abitato di Cesi, per una frana di massi che sono caduti, presumibilmente nel corso della notte, a ridosso di un’abitazione.

Frana massi, casa evacuata

Vista l’entità e il pericolo si è provveduto a chiudere al traffico la strada in attesa di ulteriori controlli dagli enti preposti con personale qualificato. L’abitazione, al momento del crollo dei massi, interessata era libera, in quanto il proprietario era fuori. Nel primo pomeriggio di oggi 9 settembre, al suo rientro, la scoperta e quindi la segnalazione . L’abitante potrà fare rientro all’interno dell’abitazione solo dopo la verifica da parte dei tecnici del costone roccioso sovrastante.