135 anni di sport e passione, la Braccio Fortebraccio Perugia festeggia al PalaBarton - Tuttoggi.info

Un anniversario che racconta una storia lunga più di un secolo: la Asd U.S. Braccio Fortebraccio di Perugia taglia il traguardo dei 135 anni di attività e lo celebra con un grande evento aperto a tutta la cittadinanza, in programma questa sera (giovedì 12 giugno) al PalaBarton, durante il tradizionale saggio di fine anno sportivo.

Protagonisti della serata saranno bambini, bambine, ragazzi e ragazze che frequentano i corsi di baby gym, avviamento alla ginnastica, ginnastica artistica e ritmica, pronti ad esibirsi con entusiasmo e passione davanti alle famiglie e al pubblico, in una vera festa dello sport e della comunità.

La celebrazione sarà arricchita anche da un importante momento dedicato alle premiazioni delle eccellenze sportive della società, che nel corso dell’anno hanno raggiunto risultati di assoluto rilievo sia a livello nazionale che internazionale.

In particolare, verrà premiata la squadra di ginnastica estetica di gruppo, guidata con grande competenza dall’insegnante Marina Zoueva, che ha portato a casa un palmarès “impressionante”: titolo Italiano 2024/2025, vittoria della Coppa Italia per due anni consecutivi (2023 e 2024) e Oro nell’aprile 2025 in Canada, in un prestigioso torneo internazionale valido come seconda prova di Coppa del Mondo.

Accanto a queste campionesse, riflettori puntati anche sulle atlete della ginnastica ritmica, che nell’attuale stagione, sotto la guida dell’istruttrice Svetlana Durdenevskaya, hanno ottenuto un risultato storico: il ritorno della squadra in Serie A2, un traguardo prestigioso che premia il lavoro tecnico e il talento delle ginnaste.

La serata del 12 giugno sarà dunque un momento indimenticabile rappresentando un’occasione sia per celebrare 135 anni di storia, passione, sport e impegno educativo, sia per rendere omaggio alle giovani atlete che, con dedizione e sacrificio, stanno scrivendo nuove pagine di orgoglio sportivo per la città di Perugia.

La manifestazione è aperta a tutti, per vivere insieme una serata di emozioni, spettacolo e applausi, nel nome di una palestra che da oltre un secolo forma atleti e persone.

Luogo: PalaBarton, Piazzale Nando Martellini, 1, PERUGIA, PERUGIA, UMBRIA