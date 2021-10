A 100 anni nuovo look per la scuola materna Sacro Cuore "Continuità e innovazione" - Tuttoggi

La cooperativa sociale Asad protagonista di alcuni interventi di riqualificazione in collaborazione con il comitato parrocchiale. All’inaugurazione dello storico edificio di Pitrino presenti istituzioni religiose, politiche e tanti cittadini

Nell’anno del centenario la scuola materna Sacro Cuore di Pistrino si rinnova grazie all’opera della cooperativa sociale Asad, che la gestisce attraverso i propri soci lavoratori.

La struttura, nella scorse settimane, è stata infatti oggetto di alcuni interventi di riqualificazione, in collaborazione con lo studio tecnico APD, che hanno riguardato principalmente l’interno, rendendola ancora più accogliente e funzionale. Il comitato parrocchiale, invece, ha partecipato per il rinnovamento della parte esterna.

La scuola rappresenta da sempre un vero e proprio riferimento, dove sono passate diverse generazioni di pistrinesi. Non a caso, nel giorno della nuova inaugurazione (sabato 16 ottobre), numerose sono state le presenze tra i cittadini comuni, oltre chiaramente ai familiari dei bambini che la frequentano.

“Abbiamo ricevuto un’eredità importante – dichiara la Presidente di Asad Liana Cicchi – per una scuola da sempre aperta alla comunità. Le parole che ci accompagneranno saranno continuità ed innovazione. Continuità, perché vogliamo mantenere principi e valori che hanno caratterizzato questa scuola. Innovazione perché vogliamo dare ai bambini tutte le opportunità che abbiamo a disposizione per garantirgli un’offerta formativa di livello”.

Don Olimpio Cangi, parroco di Pistrino, non è voluto mancare al taglio del nastro, così come il Vescovo di Città di Castello Mons. Domenico Cancian. Da entrambi parole di ringraziamento per quanti si sono attivati per la riqualificazione e di stimolo in vista del futuro.

Presente anche il sindaco di Citerna Enea Paladino: “Un giorno importante per Pistrino e tutto il Comune di Citerna. Ringrazio la Cooperativa Asad che ha preso il testimone nella gestione dalla Piccole Ancelle del Sacro Cuore, con l’importante compito di educare i nostri bambini”. A conclusione del pomeriggio di festa anche momento conviviale organizzato dalla Pro loco di Pistrino.