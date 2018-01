Violenza di genere, firmato protocollo per realizzare sistema regionale di contrasto

Una cornice dentro la quale definire azioni e intenti per dire un fermo “no” alla violenza contro le donne: si può riassumere così il senso del protocollo siglato stamani a Perugia tra la Regione Umbria e un autorevole numero di soggetti coinvolti, a vario titolo, nella rete antiviolenza – tra i quali le Prefetture, le Questure, i Tribunali, le Forze dell’Ordine, le Aziende sanitarie, i Comuni, le Associazioni – per dare vita a una rete regionale e realizzare un sistema di contrasto alla violenza di genere.

Attraverso il Protocollo – ha riferito la Presidente della Regione che ha firmato il documento in prima battuta con il Prefetto di Perugia, Raffaele Cannizzaro, e il Prefetto di Terni, Paolo De Biagi – si vuole fare sistema per contrastare un fenomeno rilevante ed esteso che tende ad aumentare. L’Umbria, purtroppo, è tra le regioni che hanno registrato nel tempo delitti efferati sulle donne. E’ quindi necessario intervenire con una forte azione tra più soggetti che, a volte fanno fatica a dialogare, in modo da ottimizzare anche le risorse. Oggi è una giornata importante. E la firma del documento è a ridosso di un altro episodio di violenza su una donna avvenuto a Terni.

Il Protocollo ha due teste – è stato detto – Da una parte è a capo la Regione e dall’altra le Forze dell’Ordine che, in sinergia, svolgono funzioni ognuno attinenti alle proprie competenze. In questo contesto assume un ruolo importante la prevenzione, anche attraverso un lavoro di sensibilizzazione nelle scuole, e la formazione. Per sostenere le azioni finalizzate a ridurre l’esposizione delle donne a rischio di violenza, la Regione investe anche in termine di risorse così come previsto dalla legge regionale in materia.

“Non è stato facile – ha detto il Prefetto di Perugia – mettere insieme tutti questi soggetti provenienti da enti ed istituzioni diverse. E’ stato fatto un lavoro impegnativo per dare vita ad uno strumento di lavoro che richiede un impegno quotidiano”.

Per il Prefetto di Terni, “la violenza di genere è trasversale e tocca tutte le fasce sociali, quindi è necessario agire sul fronte della prevenzione e della repressione. Ieri – ha detto – è avvenuto a Terni un episodio di violenza che ha scosso la comunità e, purtroppo, non c’era bisogno di questo nuovo caso per ribadire l’importanza della lotta al fenomeno”.

Attraverso il Protocollo si vuole dare gambe alla legge regionale n. 14/2016 “Norme per le politiche di genere e per una nuova civiltà delle relazioni tra uomini e donne”, realizzando oltre alla rete, un sistema di servizi di contrasto alla violenza sulle donne, proteggere le vittime anche da nuovi atti, proteggere e supportare i bambini e le bambine testimoni di violenza assistita, promuovere la concreta parità tra i sessi. L’obiettivo finale è aiutare le donne ad uscire dalla spirale di violenza sensibilizzando e responsabilizzando tutti i soggetti che, a vario titolo, vengono coinvolti a cogliere adeguatamente la richiesta di aiuto e a sviluppare una forte collaborazione per offrire risposte coordinate ed integrate, prevedendo una particolare attenzione al primo contatto con la donna vittima di maltrattamento o violenza.

Nel documento è previsto in modo chiaro che occorre assicurare che l’accoglienza delle donne che denunciano, avvenga in condizioni di rispetto della riservatezza ed in ambienti consoni a tale scopo, considerata la particolare condizione di fragilità in cui si trova il soggetto che denuncia. Inoltre, va garantita a tutte le donne, nella lingua che comprendono, un’informazione adeguata e tempestiva sui servizi di protezione/sostegno, nonché sulle misure legali disponibili, garantendo la massima riservatezza delle informazioni personali e sensibili. In proposito, sarà prevista la giusta divulgazione per informare le donne sul fatto che i servizi garantiscono riservatezza nell’assistenza.

Per assicurare le finalità e le premesse del Protocollo, i soggetti firmatari si impegnano oltre che a costituire la Rete regionale il Sistema dei servizi, ad attuare, ad ogni livello, gli obblighi che discendono dall’applicazione della Convenzione di Istanbul che esclude la possibilità per chiunque di trasformare il dislivello di potere e la violenza di coppia e familiare in conflittualità tra persone aventi lo stesso grado di potere.

In questo percorso i soggetti interessati dovranno supportare la Regione nella definizione del funzionamento del Sistema dei servizi di prevenzione e contrasto, da realizzare anche attraverso la predisposizione di specifiche linee guida, concorrendo alla definizione di protocolli operativi per rendere operativa l’intera Rete dei servizi del territorio regionale, condividendo le informazioni e buone pratiche, sviluppando procedure e interventi operativi che permettano azioni efficaci ed integrate e soprattutto l’ adozione di prassi condivise.

Sono previsti anche interventi formativi specifici basati su un’ottica di genere ed una metodologia condivisa, integrata e multidisciplinare, assicurando la più ampia partecipazione possibile di propri referenti e operatori agli interventi stessi. Inoltre, le parti dovranno mettere a disposizione dell’”Osservatorio regionale sulla violenza di genere” i dati statistici in proprio possesso al fine di implementare un sistema di rilevazione e di monitoraggio del fenomeno della violenza e sostenere la ricerca sulle forme di violenza per studiarne le cause e gli effetti, come pure l’efficacia delle misure adottate in Umbria. Tra gli obiettivi di lavoro c’è anche quello di sostenere e consolidare un programma di educazione e prevenzione rivolto alle studentesse e agli studenti basato sulla valorizzazione delle differenze di genere e sul contrasto degli stereotipi e dei pregiudizi. Promuovere attività di educazione all’affettività, favorendo momenti di riflessione e formazione relativamente alle tematiche della differenza di genere.

La Regione Umbria assume gli impegni di coordinare la Rete e il Sistema regionale dei servizi, di predisporre la definizione delle linee guida e la sottoscrizione dei Protocolli specifici e di verificarne e monitorarne lo stato di attuazione. Inoltre, dovrà definire e realizzare la governance regionale e territoriale, stabilire i requisiti minimi dei Centri antiviolenza e delle Case rifugio, stabilire i criteri e le modalità per il rilascio delle autorizzazioni e istituire l’elenco regionale dei Centri antiviolenza e delle Case rifugio.

Il Protocollo avrà la durata di 3 anni.

I firmatari

Regione Umbria, rappresentata dalla Presidente

Prefettura di Perugia, rappresentata dal Prefetto, Raffaele Cannizzaro,

Prefettura di Terni, rappresentata dal Prefetto, Paolo De Biagi,

Corte d’appello di Perugia, rappresentata dal Presidente, Mario Vincenzo D’Aprile,

Procura generale della Repubblica, rappresentata dal Procuratore Generale, Fausto Cardella,

Comando Legione Carabinieri Umbria, rappresentato dal Comandante Provinciale dei Carabinieri, Colonnello Giovanni Fabi,

Questura di Perugia, rappresentata dal Questore, Giuseppe Bisogno,

Questura di Terni, rappresentata dal Questore, Antonino Messineo,

Tribunale di Perugia, rappresentato dalla Presidente Rosanna Ianniello

Procura della Repubblica presso il tribunale di Perugia, rappresentato dal Procuratore, Luigi De Ficchy,

Tribunale di Terni, rappresentato dalla Presidente, Rosanna Ianniello,

Procura della Repubblica presso il tribunale di Terni, rappresentata dal Sostituto Procuratore, Raffaele Pesiri

Tribunale di Spoleto, rappresentato dal Sostituto Procuratore Elisa Iacone

Procura della Repubblica presso il tribunale di Spoleto, rappresentata dal Sostituto Procuratore, Elisa Iacone,

Tribunale per i minorenni di Perugia, rappresentato dal Presidente, Sergio Cutrona,

Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Perugia, rappresentata dal procuratore, Giovanni Rosi;

Garante Infanzia e Adolescenza, nella persona della Garante, Maria Pia Serlupini,

Ufficio scolastico regionale, rappresentato dal Direttore reggente, Antonella Iunti,

Centro regionale per le pari opportunità, rappresentato dalla Presidente, Chiara Pucciarini,

Comune di Città di Castello, capofila Zona sociale 1, rappresentato dalla Responsabile dell’Ufficio Immigrazione e disabili adulti, Clara Nesci

Comune di Perugia, capofila Zona sociale 2, rappresentato dall’Assessore alle Politiche Sociali, Pari Opportunità,

Comune di Assisi, capofila Zona sociale 3, rappresentato dall’Assessore alle pari opportunità. Red/ig/segue

(aun) – perugia 22 gen. 018 – Comune di Marsciano, capofila Zona sociale 4, rappresentato dalla responsabile Area sociale, Infanzia, Scuola e Cultura, coordinamento della zona sociale 4, Villelma Battistoni;

Unione dei Comuni del Trasimeno, Zona sociale 5, rappresentato dal presidente Fausto Scricciolo;

Comune di Norcia, capofila Zona sociale 6, rappresentato dalla responsabile dell’Area Affari generali Sociali e Cultura, Daniela Camelia;

Comune di Gubbio, capofila Zona sociale 7, rappresentato dal vicesindaco,

Comune di Foligno, capofila Zona sociale 8, rappresentato dalla vicesindaco, Rita Barbetti,

Comune di Spoleto, capofila Zona sociale 9, rappresentato dalla vicesindaco,

Comune di Terni, capofila Zona sociale 10, rappresentato dall’Assessore alle Pari Opportunità

Comune di Narni, capofila Zona sociale 11, rappresentato dall’Assessore alle Politiche di genere e Sociali;

Comune di Orvieto, capofila Zona sociale 12, rappresentato dal vicesindaco,

Azienda Sanitaria Locale 1, rappresentato dalla Presidente Comitato Unico di Garanzia per le Pari Opportunità, Mara Fabrizio,

Azienda Sanitaria Locale 2, rappresentata dal Direttore del Dipartimento Servizi Sociali, Mara Gilioni,

Azienda Ospedaliera di Perugia, rappresentata dal Direttore Sanitario, Diamante Pacchiarini,

Azienda Ospedaliera di Terni, rappresentata dalla Responsabile P.O. del Dipartimento materno-infantile, Marta Antonietta Bianco,

Ordine degli Avvocati Perugia, rappresentato dal Presidente del Consiglio dell’Ordine, Gianluca Calvieri,

Ordine degli Avvocati Terni, rappresentato dal Presidente del Consiglio dell’Ordine, Francesco Emilio Standoli,

Ordine degli Avvocati Spoleto, rappresentato dal presidente Paolo Feliziani

ANCI Umbria, rappresentata dal vicesindaco del Comune di Terni,

Associazione Liberamente Donna (CAV e Casa rifugio di Perugia e Terni), rappresentata dalla Vice Presidente, Elena Bistocchi,

Associazione L’albero di Antonia (CAV di Orvieto), rappresentata dalla Presidente, Claudia Vanoni.

