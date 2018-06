Urbanizzazione casette Norcia, Regione vince ricorso

Esprime soddisfazione la Regione Umbria per la sentenza con la quale il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale ha accolto positivamente il ricorso proposto dalla Regione avverso la sentenza del Tar che condannava l’ente “pur riconosciuto esente da colpe”, a versare 74 mila 320 euro a titolo di risarcimento del danno alla Rillo costruzioni che aveva fatto ricorso perché esclusa, a suo dire, dall’appalto per l’urbanizzazione di due campi di Sae (le casette post sisma) a Norcia.

La sentenza chiude una vicenda complessa che si poggiava sostanzialmente sul calcolo della soglia di anomalia delle offerte e riconosce, ancora una volta, la correttezza dell’operato del Provveditorato regionale nell’ambito della ricostruzione post sisma 2016. Questo risultato premia il lavoro e l’impegno dell’Avvocatura della Regione Umbria alla quale va riconosciuto impegno e competenza nell’affrontare una vicenda articolata e aperta a molte interpretazioni.

