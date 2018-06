Umbertide videosorvegliata con altre 40 telecamere, firmato Protocollo sicurezza urbana

Il Commissario straordinario Castrese De Rosa ha sottoscritto con il Prefetto di Perugia Raffaele Cannizzaro il Patto per l’Attuazione della Sicurezza Urbana riguardante il Comune di Umbertide.

Grazie a tale accordo, firmato ieri mattina (mercoledì 20 giugno) in Prefettura a Perugia, sarà possibile presentare uno specifico progetto per l’implementazione del sistema di videosorveglianza, già presente in alcune zone del territorio comunale ritenute particolarmente a rischio. Il protocollo è stato fortemente voluto dal Commissario De Rosa, che tra gli ultimi atti della sua amministrazione ha voluto puntare ancora una volta l’attenzione sulla sicurezza come tema prioritario per Umbertide e i suoi cittadini.

L’efficacia della strumentazione tecnologica ha evidenziato la necessità di installare la videosorveglianza anche nei principali accessi cittadini e presso alcuni luoghi sensibili tra cui la zona degli impianti sportivi e la zona industriale di Umbertide.

Il progetto denominato “Umbertide Sicura”, per il quale il Comune ha chiesto il cofinanziamento al Ministero dell’Interno, prevede nel suo complesso l’installazione di ulteriori 29 telecamere fisse e 10 telecamere di lettura targa.

Il progetto di fattibilità tecnico economica, elaborato dal Servizio Polizia locale, prevede un investimento per la fornitura e l’installazione delle telecamere pari a 158.371 euro. I nuovi occhi elettronici saranno predisposti per il collegamento diretto anche con la locale stazione dei carabinieri e con il Commissariato di Città di Castello e saranno in grado di far funzionare software aggiuntivi per sorveglianze specifiche. Inoltre le installazioni saranno compatibili e predisposte per il funzionamento con la fibra ottica già installata per ben 14 km sul territorio umbertidese, consentendo la massima velocità nelle connessioni.

Stampa