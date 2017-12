È umano il feto trovato al cimitero di San Marco, si ampliano le indagini

Come si era temuto fin dal primo momento non si trattava di un macabro scherzo. È un feto umano tra il quarto e terzo mese di sviluppo quello rinvenuto in un barattolo di vetro al cimitero di San Marco nel pomeriggio di mercoledì. Ieri mattina il medico Legale Laura Panata su mandato del pm Annamaria Greco ha effettuato gli accertamenti da cui sarebbe emerso anche che si tratta di un feto di sesso maschile.

Adesso spetterà agli agenti della polizia di Perugia accertare e definire i confini di una vicenda sconvolgente. Il feto abbandonato in alto, in un punto visibile solo salendo con la scala, dentro un loculo ancora vuoto e li chissà da quanto tempo e per quali scopi.

Forse una madre che ha subito un aborto illegale lo ha voluto lasciare in un luogo dove in qualche modo avrebbe avuto sepoltura oppure si tratta di una ritualità oscura e tutta da indagare.

Stampa