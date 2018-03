Torta di Pasqua, un libro per tramandare ricette e tradizioni

La Camera di Commercio di Perugia celebra uno dei prodotti più tipici e tradizionali della gastronomia umbra, la Torta di Pasqua.

Lunedì 19 marzo 2018 (ore 11.00, Sala Consiglio) presso la sede camerale di via Cacciatori delle Alpi, 42, presentazione della pubblicazione “La Torta di Pasqua in Umbria – Tra ricette inaspettate, antichi mulini e vecchi forni” edita dalla Camera di Commercio di Perugia, in collaborazione con la food writer Rita Boini.

L’antica preparazione delle Torte di Pasqua rappresenta uno spaccato di festa e convivialità tipicamente locali. La tradizione legata alla “Torta”, che potrebbe essere definita anche ritualità, è estremamente ricca e conoscerla rappresenta una occasione per apprezzare il contesto storico e territoriale in cui si colloca.

Per questo “La Torta di Pasqua in Umbria” a corredo della storia, delle ricette, delle curiosità e dei suggerimenti, propone un percorso nei luoghi della Torta pasquale, tra antichi mulini e forni comunitari.

Alla presentazione del volume interverranno :

Giorgio Mencaroni, Presidente della Camera di Commercio di Perugia, la Dr.ssa Maria Patrizia Lorenzetti dell’USL di Gubbio, Maria Teresa Ubaldini e Francesca Procacci, in rappresentanza dell’Associazione Crisalide.

Illustrerà l’opera Rita Boini, autrice dei testi.

