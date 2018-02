Torna la neve, ma a Perugia scuole aperte il 1 marzo

Le previsioni per la serata del 28 febbraio e per la giornata del 1 marzo, come rilevabili dall’avviso di condizioni meteo avverse del Dipartimento di Protezione Civile e dal bollettino di criticità regionale, emesso alle ore 13,34 del 28 febbraio, ipotizzano deboli precipitazioni a carattere nevoso nel corso della notte, che tenderanno a trasformarsi in pioggia nella mattinata del 1 marzo anche in ragione della risalita delle temperature.

Pertanto, – comunica il Comune di Perugia – le scuole saranno regolarmente aperte, non essendoci condizioni di criticità tali da giustificarne la chiusura. In ogni caso le strutture operative del Comune saranno attive per assicurare le migliori condizioni di circolazione lungo le strade. Si invita comunque alla massima cautela, soprattutto nel corso della notte.

