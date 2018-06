Tiferno Comics celebra i 90 anni di Topolino, a Città di Castello unica mostra in Italia

Città di Castello, da settembre, per ben 10 settimane, sarà la patria di Topolino. Nell’anno in cui il noto personaggio compie 90 anni, la “Disney” ha scelto proprio la città altotiberina per ospitare l’unica mostra italiana a lui dedicata per questo anniversario. Una scelta ponderata e studiata che premia ancora una volta l’associazione “Amici del Fumetto”, del presidente Gianfranco Bellini, che insieme al direttore artistico Vincenzo Mollica e al curatore della mostra Franco Barrese, sta già lavorando a questa fantastica 16^ edizione di “Tiferno Comics”.

Bellini e Barrese, nella conferenza stampa di presentazione odierna, hanno preannunciato che sarà un’esposizione ad ingresso gratuito, che ripercorrerà le tappe e l’evoluzione di Mickey Mouse con centinaia di tavole originali, dal lontano 1928 in cui debuttò nel cortometraggio “Steamboat Willie” (a cui è ispirata la locandina della mostra), fino ai giorni nostri. Evoluzione rappresentata anche dagli 8 francobolli celebrativi stampati da “Poste Italiane” e illustrati da Giorgio Cavazzano, autore principe della Disney, le cui illustrazioni originali saranno presenti in una sezione speciale dell’esposizione. E poi scenografie a tema, gigantografie, sagome, figurine “Panini” degli anni ’50, filmati e tanto altro.

Gli “Amici del Fumetto” saranno coadiuvati da due collaboratori di eccezione: Luca Boschi (sceneggiatore, disegnatore, giornalista e direttore editoriale di Mickey Parade, L’Eternauta, Lupo Alberto e Starcomics solo per citarne alcuni), uno dei massimi esperti Disney a livello mondiale e Francesco Verni, giornalista e stretto collaboratore di Giorgio Cavazzano, che curerà la sezione a lui dedicata. Per questo grande evento “Tiferno Comics” 2018, avrà inoltre 3 illustri sponsor tecnici: “Poste Italiane” che per l’occasione creerà un folder con tutti gli 8 francobolli dedicati a Topolino e venduti all’interno della mostra; “Panini”, che lancerà sul mercato le figurine celebrative dei 90 anni e “Ferrero”, che da ottobre uscirà con dei mini fumetti inseriti nelle confezioni dei suoi prodotti dedicati proprio al mitico topo della Disney.

Il 18 novembre sarà poi la volta del “Mickey Mouse Day”, che vedrà festeggiamenti in tutto il mondo e che in Italia verrà dunque celebrato sempre a Città di Castello con una giornata ricca di eventi. Infine il weekend del 20/21 ottobre sarà dedicato come sempre al “Tiferno Comics Fest & Games”, l’attesa mostra/mercato del fumetto d’autore, antiquariato, manga, games e cosplay.

Un appuntamento a cui l’Amministrazione comunale e la Regione Umbria hanno dato pieno appoggio e sostegno, come confermano le parole dell’Assessore alla Cultura tifernate Michele Bettarelli, presente anch’esso in conferenza: “Questa mostra sarà un vero e proprio evento per la nostra città, non solo perché sarà una mostra unica in Italia, ma perché porterà ancora grande qualità grazie all’impegno e alle capacità che gli “Amici del Fumetto” hanno da sempre. L’Amministrazione Comunale ha rinnovato con piacere l’impegno preso con l’associazione, dimostrandosi sin da subito disponibile ad ospitare la mostra in uno dei palazzi più belli della città (Palazzo Bufalini) per un periodo più lungo rispetto agli anni passati”.

