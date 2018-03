Tevere in piena, rinviata 48^ edizione manifestazione nazionale di canoa

Per la prima volta nella sua storia la competizione nazionale di canoa sul Tevere è stata rinviata a causa delle difficili condizioni del fiume, già in piena a poche ore dal via della manifestazione. A stabilirlo è stato il Consiglio del Canoa Club Città di Castello, organismo che organizza le gare.

“Il Consiglio – si legge nella nota dell’associazione – ha deciso all’unanimità di rinviare la 48^ gara nazionale canoa kayak del 17 e 18 marzo, perché ad oggi non sussistono le condizioni e i requisiti necessari. Il livello del fiume Tevere è già sopra i limiti di sicurezza per una manifestazione del genere, dedicata anche ai più piccoli. Senza dimenticare i bollettini di criticità emessi del centro funzionale della Protezione civile regionale per l’intero fine settimana”.

Le gare della tradizionale e storica manifestazione sono state rinviate a data da destinarsi.

