Studenti cinesi aggrediti dal “branco” a Perugia, insulti razzisti

Un’aggressione in piena regola, con tanto di insulti e minacce chiaramente razziste e rivolte alla nazionalità delle vittime. Preda di balordi sarebbe stati nelle scorse ore alcuni studenti cinesi in un episodio in queste ore oggetto di denuncia e al vaglio degli inquirenti. Tutto sarebbe avvenuto qualche sera fa in via Ulisse Rocchi in pieno centro di Perugia.

Aggrediti giovani cinesi

Due studenti cinesi hanno riferito di essere stati fermati da un gruppetto di italiani che gli hanno rivolto offese e frasi provocatorie alle quali i due non avrebbero reagito, fino a quando non hanno iniziato a colpirli (anche alla testa) con manate e pugni e spinte. Un fatto grave sul quale ora sia i carabinieri che le istituzioni vogliono che venga fatta piena luce.

Rapina?

Non è ancora chiaro se si sia trattato di un tentativo di rapina sventato dall’arrivo di due altri giovani sul posto che hanno fatto desistere gli italiani dal proprio intento o di un episodio di violenza “da branco”. Il gruppetto avrebbe preso a pugni i due studenti cinesi anche quando erano ormai a terra. Sono stati poi portati in ospedale e medicati per traumi al volto

e ecchimosi in varie parti del corpo. I ragazzi avevano chiamato anche il loro istruttore di arti marziali per chiedere aiuto ad un adulto. I riflettori sono puntati sulla vicenda anche per gli stretti rapporti di collaborazione che intercorrono proprio tra l’Università e la città di Perugia e la popolazione studentesca cinese.

Accoltellato

E sempre in tema di violenza c’è da registrare nella notte tra venerdì e sabato l’aggressione ad un 19enne di origine egiziana (già noto alle forze dell’ordine) arrivato in ospedale con una ferita da arma da taglio. Gli agenti di polizia stanno indagando su questo episodio e sulle indicazioni fornite dal ferito in merito all’identità dell’aggressore che potrebbe essere un giovane straniero ma di altra etnia.

(sa.mi)

Stampa