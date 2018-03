Stop al fumo fra i giovani, la campagna anti tabagismo realizzata dagli studenti

Prevenire e contrastare il fumo tra i loro coetanei: è realizzata dai giovani studenti della classe III B2 dell’Istituto di Istruzione Superiore “Cavour Marconi Pascal” di Perugia la campagna di comunicazione multimediale che verrà presentata lunedì 12 marzo, nel corso di una conferenza stampa che si terrà alle ore 11.30 nella Sala Fiume di Palazzo Donini.

La campagna è stata realizzata nell’ambito del progetto “Thank you for not smoking”, al secondo anno di attuazione, finanziato dalla Regione Umbria e che vede la collaborazione della Provincia e del Comune di Perugia, di FsBusitalia, Minimetrò spa, Centro Servizi Giovani, Sportello informativo Yap e del Cesvol.

Sono stati realizzati manifesti e volantini che verranno collocati nelle pensiline della rete urbana degli autobus, nelle stazioni del Minimetrò (in queste verranno trasmessi anche spot video ideati, sceneggiati e girati dagli studenti), in scuole, biblioteche, farmacie e luoghi ad alta frequentazione di giovani.

Alla presentazione interverranno l’assessore regionale all’Istruzione Antonio Bartolini; la consigliera delegata della Provincia di Perugia Erika Borghesi; l’assessore alla Scuola del Comune di Perugia Diego Dramane Waguè, la dirigente dell’Ufficio scolastico regionale per l’Umbria Antonella Iunti; il dirigente scolastico dell’IIS “Cavour Marconi Pascal” di Perugia Giuseppe Materia, docenti e studenti dell’IIS; rappresentanti di BusItalia e Minimetrò.

Stampa