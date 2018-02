Stalattiti di ghiaccio a Palazzo dei Priori, pericolo per i passanti

Curioso intervento questa mattina per i vigili del fuoco di Perugia, intervenuti per i rischi legati al ghiaccio dopo le temperature gelide di questi giorni. La chiamata al 115 è arrivata da Palazzo dei Priori: sull’edificio si erano infatti formate delle vere e proprie stalattiti di ghiaccio, con il rischio per l’incolumità dei passanti qualora si staccassero cadendo a terra.

I vigili del fuoco sono quindi intervenuti con l’autoscala raggiungendo i grandi “ghiaccioli” e rimuovendoli. Evitando così pericoli per chi transitava al di sotto del palazzo.

