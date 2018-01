Spoleto, nuovi contributi per le società che gestiscono gli impianti sportivi

“Riteniamo che uno dei passi importanti di questa Amministrazione in ambito sportivo – ha detto il consigliere Roberto Settimi con delega allo sport – siano le nuove convenzioni per gli impianti sportivi, tutte firmate insieme alle società per periodo minimo di gestione di 4 anni. L’amministrazione non ha potuto effettuare interventi straordinari perché le casse comunali non lo permettevano ma ha affidato alle associazioni la gestione degli impianti senza chiedere quote di affitto”.

Dopo i primi interventi di manutenzione ordinaria per circa 80milaeuro sono arrivati altri 12.500 euro come rimborso spese per quanto sostenuto dalle varie Associazioni Sportive, come previsto dall’articolo 5 delle convenzioni stesse. Le risorse sono state così suddivise: mille euro per lo Spoleto Rugby; 900 euro per la Superga, lo Spoleto 2015, la Bacigalupo, Strettura e l’M8; 500 euro per il Campo scuola del MTB Spoleto

Inoltre sono stati stanziati €. 6.500,00 a favore della società di atletica ASD 2S per il supporto alla manutenzione dell’impianto sportivo della pista di atletica con particolare riferimento all’intervento del taglio della siepe e di alcuni alberi pericolosi. Interventi sono inoltre in cantiere per il campo del Ducato Calcio, riguardanti principalmente l’impianto di illuminazione e il ripristino di innaffiatori automatici. Altri riguarderanno il completamento degli spogliatoi del Palazzetto dello Stadio. Dopo 5 anni inoltre è stato nuovamente prodotto il bando per le Associazioni: in totale saranno erogati 47mila euro. Di questi circa 13mila euro saranno destinati al supporto organizzativo per le manifestazioni sportive.

“Nonostante tutti questi contributi non possano risolvere tutte le problematiche legate agli impianti sportivi della città, rappresentano tuttavia una boccata ossigeno per chi quotidianamente dedica il proprio tempo libero alle attività sportive. È fondamentale trovare ogni anno risorse e disponibilità di bilancio per la manutenzione degli impianti, specialmente nel nostro paese che a differenza di altre realtà europee e mondiali dimostra scarsa sensibilità per la cultura sportiva. Ma lo sport non solo è salute e benessere. È anche spettacolo e indotto turistico, oltre ad essere attività socializzante ed aggregante per i giovani e i meno giovani”.

