Spoleto, domenica 15 aprile Lions Day 2018

Mostrare in oltre 210 Paesi del Mondo le attività socio-culturali che i vari Distretti del Lions Club International svolgono sul territorio.

Questo è l’obiettivo principale del Lions Day, la giornata mondiale dell’Associazione umanitaria fondata da Melvin Jones nel 1917, in programma il prossimo 15 Aprile a Spoleto.

Dopo il successo della passata edizione, svoltasi il 02 Aprile 2017 a Norcia, per sensibilizzare ancora di più la vicinanza del Distretto 108L (Lazio – Umbria – Sardegna) verso le popolazioni colpite dal sisma, quest’anno sarà il centro storico di Spoleto e la Rocca Albornoz ad essere colorati di giallo e blu, tratto distintivo del Lions Club di tutto il mondo.

Il Corteo di Auto storiche, la Banda Cittadina e gli sbandieratori del Calendimaggio di Assisi daranno il via all’evento intorno alle 10.00, seguiti poi dalla Mostra fotografica Lions “Viaggio in Umbria” esposta nell’ex Museo Civico.

Al termine del pranzo conviviale, organizzato all’interno della Rocca Albornoz, esibizione del coro Lions e poi spazio alla premiazione del concorso internazionale “Poster per la Pace” nella sala Eugenio IV, service trentennale Lions, che vuole essere veicolo di messaggio per una Pace forte e condivisa in un mondo dove violenza e razzismo non mancano. A seguire esibizione dei tamburini della Porta di San Facondino, in rappresentanza dell’Ente Giochi de le Porte di Gualdo Tadino. La manifestazione si chiuderà con la fiaccolata dalla Rocca Albornoz alla Città in programma alle ore 17.00.

Ad oggi, l’Associazione Lions è presente in 210 Paesi con 46.000 Club e 1,4 milioni di Soci. E’ la più grande Associazione umanitaria si servizio al Mondo che contribuisce a migliorare le condizioni di vita della Comunità in cui opera facendosi carico della sua crescita umana, sociale, ambientale e culturale con il suo “WE SERVE”.

E’ un’Associazione apartitica, libera, senza scopo di lucro, alla quale tutti possono aderire. L’augurio è che: i fatti, i gesti di quel giorno “Lions Day 2018” restino nel cuore e nella mente di Tutti.

