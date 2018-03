Schianto mortale sulla E45 all’altezza di Lidarno, la vittima è una donna

Si è verificato intorno alle 16.30 un incidente nel quale una persona ha perso la vita lungo la E45 poco prima dell’uscita di Lidarno. Le prime informazioni in merito arrivano da Anas che comunica che sulla strada statale 3/bis “Tiberina”, il traffico è provvisoriamente bloccato in direzione Perugia.

Per cause in corso di accertamento, la donna alla guida del veicolo avrebbe perso il controllo dell’autovettura. Al momento non risulta che nell’incidente siano stati coinvolti altri mezzi o persone oltre al conducente che sarebbe deceduto al momento dello schianto.

Il traffico in direzione sud viene deviato in loco; l’uscita consigliata è allo svincolo di Ponte Felcino (al km 78,300).

Sul posto è presente personale Anas, del 118 e delle Forze dell’Ordine per consentire gli accertamenti della dinamica e per ripristinare la circolazione in piena sicurezza, in tempi brevi, anche a seguito delle operazioni di pulizia del piano viabile.

(in serata ulteriori informazioni)

