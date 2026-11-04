Il Questore Dario Sallustio saluta la Provincia di Perugia per l’Ispettorato Vaticano | I nuovi incarichi provinciali - Tuttoggi.info

Questa mattina, nella sala riunioni della Questura di Perugia, in via Emanuele Petri, il Questore Dario Sallustio ha incontrato la stampa e rivolto un saluto alla cittadinanza in vista del suo prossimo trasferimento a Roma, dove assumerà la direzione dell’Ispettorato Vaticano.

Nel corso della conferenza stampa, il Questore ha presentato anche i nuovi dirigenti di tre importanti articolazioni della Questura: il Primo Dirigente della Polizia di Stato Rosario Scalisi, alla guida della Squadra Mobile; il Primo Dirigente Giuseppe Bellisario, alla guida della Divisione Anticrimine; e il Primo Dirigente Monica Dell’Apa, alla guida della Divisione Polizia Amministrativa e di Sicurezza.

I nuovi dirigenti

Rosario Scalisi – Dirigente della Squadra Mobile

Messinese, 48 anni, laureato in Giurisprudenza e dottore di ricerca in Diritto europeo presso l’Università degli Studi di Messina, Rosario Scalisi è abilitato all’esercizio della professione forense ed è entrato nella Polizia di Stato nel 2008.

Dopo aver frequentato il 99° corso di formazione per funzionari presso la Scuola Superiore di Polizia di Roma, ha prestato servizio alla Questura di Vercelli, dove ha ricoperto gli incarichi di Capo di Gabinetto e Dirigente della Squadra Mobile.

Nel 2014 è stato trasferito alla Questura di Siracusa, dove ha diretto la Sezione Criminalità Organizzata della Squadra Mobile. Nel 2021 è arrivato alla Questura di Brescia, ricoprendo prima l’incarico di funzionario addetto alla Squadra Mobile e successivamente quello di Dirigente del Commissariato di Pubblica Sicurezza “Carmine”. In seguito, è stato nominato Direttore della S.I.S.C.O. di Brescia.

Dal 3 aprile 2024 al 21 ottobre 2026 ha diretto la Squadra Mobile della Questura di Caltanissetta. Il 24 giugno scorso il Consiglio di Amministrazione per il personale della Polizia di Stato lo ha promosso alla qualifica di Primo Dirigente.

Dal 22 ottobre è alla guida della Squadra Mobile di Perugia.

Giuseppe Bellisario – Dirigente della Divisione Anticrimine

Classe 1973, Giuseppe Bellisario è laureato in Giurisprudenza e in Scienze delle Pubbliche Amministrazioni. Ha inoltre conseguito due master, rispettivamente in Intelligence e in Comunicazione Istituzionale.

Con quasi trent’anni di carriera nella Polizia di Stato, ha maturato una significativa esperienza professionale ricoprendo numerosi incarichi in diverse articolazioni dell’Amministrazione, dalla Questura di Biella alle Direzioni Centrali del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, fino a incarichi all’estero in ambiti specialistici.

Nel corso della sua attività ha consolidato una particolare esperienza nel settore delle relazioni internazionali, collaborando con organismi quali Europol, Cepol, Interpol e Frontex.

Ha inoltre svolto attività di docenza e formazione presso gli istituti della Polizia di Stato e in ambito universitario. Alla sua esperienza professionale si aggiunge quella maturata nel settore dell’aeronavigazione, dove ha operato in qualità di Ufficiale specialista di elicottero.

Monica Dell’Apa – Dirigente della Divisione Polizia Amministrativa e di Sicurezza

58 anni, laureata in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, Monica Dell’Apa ha frequentato il 92° corso di formazione presso l’Istituto Superiore di Polizia.

Al termine del percorso formativo è stata assegnata C.O.A. Polizia Stradale di Lamezia Terme, per poi essere trasferita al C.O.A. Polizia Stradale di Firenze.

Nel 2019 è arrivata alla Questura di Roma, dove ha ricoperto dapprima l’incarico di Vice Dirigente del Commissariato di Pubblica Sicurezza Primavalle e successivamente quello di Dirigente del Commissariato di Genzano.

Dopo due anni e mezzo è stata nominata Dirigente del Commissariato di Pubblica Sicurezza Palazzo di Giustizia. Nel 2024 è stata assegnata all’Ispettorato Assistenza, Attività Sociali, Sportive e di Supporto Logistico del Dipartimento della Pubblica Sicurezza.

Le nuove assegnazioni

A margine dell’incontro con la stampa, il Questore Sallustio ha illustrato anche i nuovi incarichi conferiti all’interno della Questura di Perugia.

Il Vice Questore Aggiunto Maria Celeste Bruni lascia l’Ufficio del Personale per assumere la direzione dell’Ufficio Immigrazione.

Il Vice Questore Aggiunto Roberto Conti passa dall’U.P.G.S.P. al Commissariato di Pubblica Sicurezza di Assisi, mantenendo anche l’incarico di Portavoce.

Il Commissario Capo Dario Lemmi assume la direzione dell’Ufficio di Polizia di Frontiera Aerea presso lo scalo aeroportuale “San Francesco d’Assisi”, mantenendo contestualmente l’incarico di addetto alla Divisione Polizia Amministrativa e di Sicurezza.

Il Commissario Giulia Bracalente assume la direzione dell’U.P.G.S.P., mentre il Commissario Alessio Fucà viene nominato Dirigente dell’Ufficio del Personale, mantenendo anche l’incarico di funzionario addetto alla Divisione Anticrimine.

Al termine della conferenza, il Questore Dario Sallustio ha rivolto ai nuovi dirigenti e a tutti i funzionari interessati dalle nuove assegnazioni le proprie congratulazioni, formulando a ciascuno i migliori auguri di buon lavoro per i nuovi incarichi.