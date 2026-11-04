Acqua, Casini (Aubac) "Sviluppo digitale deve conciliarsi con tutela del territorio" - Tuttoggi.info

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Acqua, Casini (Aubac) “Sviluppo digitale deve conciliarsi con tutela del territorio”

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Acqua, Casini (Aubac) “Sviluppo digitale deve conciliarsi con tutela del territorio”

Mer, 04/11/2026 - 22:03

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RIMINI (ITALPRESS) – “L’acqua ormai è al centro dell’agenda del Paese. È alla base di tutte le attività di vita, economiche, industriali, agricole e civili, ed è sotto pressione non da oggi”. Così Marco Casini, segretario generale dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Centrale, intervenuto a Ecomondo 2027 per fare il punto sulle sfide della gestione della risorsa idrica. A pesare sono soprattutto i cambiamenti climatici e la necessità di adeguare le infrastrutture esistenti. “Da diversi anni piove in modo differente, fa molto più caldo e, nel frattempo, le nostre reti e infrastrutture hanno bisogno di adeguamenti e adattamenti a situazioni sempre più nuove, ormai diventate la normalità”, spiega Casini.
mrc/azn

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