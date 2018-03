San Giustino, potenziata videosorveglianza | Telecamere con “lettura targhe”

Obiettivo puntato sulla sicurezza. È in fase di ultimazione l’installazione di altre due telecamere con lettura targhe nel territorio comunale di San Giustino, in grado di monitorare i mezzi sia in ingresso che in uscita. Un perimetro controllato quasi interamente dall’occhio elettronico, per un investimento di circa 40mila euro che arriva dalle casse comunali.

“Questione di pochi giorni e le nuove telecamere saranno subito in funzione – commenta l’assessore Elisa Mancini – Sono state installate in due punti strategici del paese: lungo la Tiberina 3 Bis, davanti allo stabilimento Nardi, e in prossimità della località Dogana (in foto, con attraversamento pedonale), al confine con il Comunale di Sansepolcro”.

Si tratta di telecamere identiche a quelle negli svincoli della E45, a rilevamento targa h24; è presente pure un ‘allert’ che invia la segnalazione direttamente alle forze dell’ordine. Tali occhi elettronici sono in grado, poi, di individuare auto prive di revisione e assicurazione, inviando subito la segnalazione, con tanto di fotografia, se il mezzo risulta sulla ‘black-list’ (lista di vetture sospette per vari motivi, spesso utilizzate da bande per i furti).

Il sistema è stato messo a disposizione di Polizia Municipale, carabinieri e polizia del territorio. L’impianto di videosorveglianza, compatibile con il sistema già installato da qualche anno, può essere utilizzato sia nell’immediato sia per avere immagini di archivio, magari in fase di qualche particolare indagine

“Con questa nuova e doppia installazione – aggiunge Mancini – il perimetro del territorio comunale di San Giustino è quasi interamente coperto: della presenza delle nuove telecamere sono state informate anche le amministrazioni di confine, ovvero Città di Castello e Sansepolcro. Salgono quindi a 4 le telecamere presenti nel territorio di San Giustino con la moderna tecnologia di lettura targhe. Altre ne sono presenti sia nel Capoluogo che nelle frazioni di Selci e Lama: il prossimo step, sarà quello di ammodernarle con tecnologia più evoluta”.

Stampa