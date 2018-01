Piatto di Sant’Antonio, a Santa Maria degli Angeli si rinnova la benedizione agli animali

Dopo la Messa in Basilica papale che ha visto l’investitura dei Priori prescelti dai 12 attuali (Massimo Vaccai, Massimo Falcinelli, Fabio Calzoni, Fabio Sisti, Michele Casagrande Proietti, Costanzo Di Biccari, Pasquale Puopolo, Diego Ceccarelli, Luciano Sorbelli, Corrado Cannelli, Andrea Giammaria e Marsel Golemi) per “servire” il Piatto nel 2019 (sono Alessio Abbati, Fabrizio Bistocchi, Alessio Castellani, Eros Famiani, Francesco Lanari, Hernan Diego Mendez, Elia Moccaldo, Giulio Passerini, Pietro Ronca, Paolo Sorbelli, Luigi Tardioli e Pietro Tosti), si è dunque svolta la processione per le vie della città con la statua di Sant’Antonio, la benedizione degli animali e del pane benedetto. Presenti, accompagnati dal gonfalone della Città di Assisi, il sindaco Stefania Proietti e l’amministrazione comunale; ad aprire la solenne processione per le vie della città con circa 200 Priori, le autorità civili, religiose e militari, la Fanfara della Polizia di Stato.

Nel pomeriggio, appuntamenti a teatro e nella taverna dei Priori: in programma, tra l’altro, la premiazione dei cani eroi nel post sisma del 2016, lo spettacolo teatrale della scuola primaria al Lyrick (alle 17) e, alle 19, l’apertura della taverna, con cena, lotteria, strufolata e musica fino a tardi con dj Max-P.