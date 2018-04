Perugia, interruzione erogazione acqua

UMBRA ACQUE S.p.A., struttura di gestione unitaria del Servizio Idrico Integrato nel territorio degli ambiti territoriali integrati n. 1 e 2 dell’Umbria, informa che,

dalle ore 22:00 di mercoledì 18 aprile alle ore 6:00 di giovedì 19 aprile 2018

a causa di interventi di manutenzione straordinaria sulle reti idriche, potrebbero verificarsi interruzioni del servizio idrico o cali di pressione/portata nelle seguenti zone del Comune di Perugia:

Via Eugubina e limitrofe

Via Francesco di Giorgio

Via Maitani

Via Madonna del Riccio

Strada dei Lambrelli

Via Gattapone

Via Piero della Francesca

Via Monticelli

Via del Cammino

Santa Petronilla

Via del Grecale

Via del Maestrale

Via Arzilli

Via del Favarone

Via Di Duccio

Via Villa Gemini

Via dei Ciclamini

Strada Montevile

Voc. Valiano

Via San Simone del Carmine

Via Enrico Dal Pozzo

Via del Giochetto

Strada Vicinale San Michele Arcangelo

Casaglia



Si ricorda inoltre che al momento del ripristino del servizio, l’acqua potrebbe essere caratterizzata da piccoli fenomeni di torbidità o di opalescenza. In tal caso sarà sufficiente farla scorrere per breve tempo per eliminare l’inconveniente.

L’Azienda resta comunque a disposizione per le dovute informazioni o richiesta di interventi urgenti attraverso il proprio ufficio di pronto intervento 24 ore su 24 al seguente numero verde: 800.250.445

